被6遊客狂毆！捐肝救父孝子「肺出血」怒：不是到澎湖就為所欲為

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖一名洪姓男駕駛，昨（26日）遭6名觀光客持安全帽圍毆，事件影片在網路上曝光後，引起在地人不滿，包圍警局要討公道，還說每年類似案件都會發生好幾次，而被打的洪男也說，跟這些觀光客事前完全沒起糾紛，就被攔下拖出車子痛毆，並表示一定會提告，會讓他們付出代價。

▲澎湖被打當事人說，一定會對那些觀光客提告。（圖／記者陳洋翻攝）

洪男指出，當時行經十字路口時，突然有兩輛機車倒在他前面，「我就知道他們要幹嘛了，他們一台車旁邊經過我就撞到他，就開始砸我的車，他們就把我擋風玻璃敲破，把我車門打開拖下去開始打」。

▲洪男強調，事發前根本沒有跟這些觀光客發生糾紛。（圖／記者陳洋翻攝）

洪男強調之前跟觀光客完全沒有發生糾紛，停下來就被攔，當時約有十幾台摩托車，大概有4、5個人下打他，被安全帽敲，對於觀光客到澎湖玩傳出暴力事件，他感到很無奈，「這不是第一件，以前、前幾天就這樣了，算自己倒楣吧，不然怎麼辦，我一定會提告」，一定會讓這些觀光客付出代價，不是到澎湖就能為所欲為。

▲陪洪男到醫院的同事說，每年都有觀光客打在地人的案件發生。（圖／記者陳洋翻攝）

洪男同事說，觀光客打在地人每年都發生，不知道縣政府跟警察局是不是該有些作為，「他們來就是成群結黨，你只要跟他按喇叭，他們就不爽」，好幾次看到，就算沒動手也會幹譙，輕的出嘴，重的就是動手，每年都好幾件類似案例，「很藐視澎湖人」。

王姓男子一行最後在警方保護下轉送馬公分局製作筆錄後，依妨害秩序、毀損及強制罪移送地檢署偵辦，並於（27日）一早在警方護送下搭機返台。