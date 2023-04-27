澎湖人怒了！孝子被6遊客狂毆　鄉親圍警局「鐵棍討公道」畫面曝

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖一名約35歲的洪姓男駕駛，昨（26日）遭6名觀光客持安全帽圍毆，案發後觀光客王男等人遭檢警帶回，事件在網路上曝光後，引起當地人不滿，數十人包圍警局，手上拿鐵棍要觀光客出來說清楚，「已經好幾次了，澎湖人很憤怒」。

▲澎湖人包圍警局，要求打人的觀光客出來說清楚。（圖／記者陳洋翻攝）

該起事件發生於26日中午，剛捐肝救父不久的洪姓男子，開自小客從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，因為擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王姓機車騎士和同行共6人，在路口直接痛毆，事發時的影片在網路上瘋傳，讓在地人看了相當憤怒。

▲警局外約有數十澎湖鄉親在旁表達不滿。（圖／記者陳洋翻攝）

王男一行人昨天被帶回警局後，數十名在地人隨即憤怒包圍警局討公道，還有人手持鐵棍，喊話觀光客出來說清楚，警方見狀立刻上前勸阻，並且強調一定會依法究辦，鄉親也抱怨，「已經好幾次了，不要再放過，已經好幾次了，澎湖人很憤怒」，馬公分局長也親自帶多名警員趨前勸阻，強調一定會依法偵辦。

▲▼觀光客一行人。（圖／記者陳洋翻攝）

案經警方依傷害、毀損等罪嫌移送澎湖地檢署，檢察複訊後諭知涉案打人的3名男子各以新台幣6萬元交保，王男等人今（27日）一早在警方護送下前往機場搭機返台，澎檢對於外地遊客對澎湖地區居民施以暴行之作為，亦予以強力譴責。