北市信義分局貪警勒索、栽槍　強索紅包還嗆「很划算了」

▲前信義分局偵查佐朱定邦涉貪，二審仍重判。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市警局信義分局前偵查佐朱定邦於2017年間，在查緝賭場時竟與黑道勾結，將賭場負責人約出，勒索60萬元，還嗆「60萬買一條人命很划算了」。另外他也趁著營救詐賭女子時，又勒索10萬元，甚至還在查緝賭場時企圖栽槍。一審將他重判11年，上訴二審後，高院仍重判，總計宣告10年10月與11月（可易科罰金）的刑期。可上訴。

判決指出，朱定邦因擔任偵查佐的工作，得知綽號Peter的吳姓男子，因賭博收入頗豐，朱定邦就將歪腦筋動到吳男的頭上。他與多人共同謀議，「看他怎麼講把Peter電話給你，因為一定要有一個平台就是你，現在人家找到你這邊來要叫Peter出來當面講，後面的戲我們可以演，Peter怕死的，給他嚇兩下就挫屎了。」於2017年2月間打電話給吳男，宣稱他被桃園的黑幫盯上，自己可以居中協調，邀請吳男到新北市某餐廳見面。

吳男驚恐赴約，朱男謊稱「人家外面三臺車要抓你，今天沒有我在場你就被帶走了，60萬買一條人命很划算了」，吳男遂答應付款。朱男得手60萬元後，與眾人朋分。沒多久，朱男又接獲朋友電話，宣稱一名女性友人因在新北市新莊區某賭場疑似詐賭，遭賭場逮住，並要求50萬元。朱男承諾前往處理，還向對方說「50萬處理最少也要包10萬過來這邊吧，對吧？」「不然我哪要幫忙，我去還要對這麼多人，莊孝維，你娘哩」但女子因他人幫助，已經離開賭場，朱男沒有取得賄賂。

朱男2017年8月間獲報前往桃園市處理陳姓男子涉及某賭博案件時，在陳男廢棄屋中搜尋到仿JP-915型金牛座槍枝1支、子彈2顆。朱男將槍彈裝在牛皮袋內，並未陳報；之後朱男製作假筆錄，試圖營造陳男違法持有槍彈的刑責。另外檢方也查出，朱男取得槍彈後，又趁著某次破獲賭場的機會，將裝有槍彈的塑膠袋放在賭場冰箱上，疑似栽槍加重對方刑責。檢方偵查終結後，提起公訴。

一審將朱男重判有期徒刑11年。案經上訴，高等法院審理後，27日仍認定朱男有罪，依照「公務員登載不實罪」判刑1年10月；「不違背職務期約收賄罪」判刑9年、褫奪公權5年；「恐嚇取財罪」判刑6月、得易科罰金；「洩密罪」判刑5月、得易科罰金。全案可上訴。