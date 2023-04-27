接力失言！賴清德剛為「精神分裂」說道歉　藍委竟嗆：他才精神分裂

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德日前演講時，談到國民黨的國家認同像是「精神分裂」，引發病友族群不滿。賴清德26日晚間也為此向病患及家屬致歉。然而，國民黨團總召曾銘宗27日受訪時卻又表示，賴清德早該道歉，前後講法差距這麼大，自己不檢討還反過來攻擊國民黨，「他才是精神分裂！」

賴清德26日晚間在臉書說，他日前受邀到台灣腎臟醫學會分享棄醫從政的過程中，回憶起近30年前助選場景，以疾病形容當時政局，因用詞不慎，對精神疾病病友、家屬，以及長期致力於病友權益的團體們，造成了傷害。誠摯地向病患及家屬們致上歉意，未來會更謹慎面對每一句發言，同時會持續努力，和大家站在一起，讓病友們獲得更多的理解、協助。

他指出，精神分裂症一詞，2014年已被衛福部正名為思覺失調症。對精神疾病病友及其家庭而言，應該做的是同理、理解，並規劃相關的資源，健全社會安全網，幫助他們走出困境。

對此，曾銘宗批評，賴清德早該道歉，他前後講法差距這麼大，自己不檢討還反過來攻擊國民黨，「他才是精神分裂！」

國民黨立委賴士葆則指出，他早就該道歉、道歉只是剛剛好，選大位者講話要小心，不要罵國民黨卻罵到全部人、講話要慎重，遇到議題不要只是膝蓋式的反應，罵國民黨卻把別人扯進去，反而引起反感。