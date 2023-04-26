賴清德承認失言道歉了　抨擊國民黨國家認同「像精神分裂」

▲賴清德26日晚間在臉書發文，為自己發言「用詞不當」向大眾道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

副總統賴清德日前演講時，談到國民黨的國家認同像是「精神分裂」，引發外界抨擊。對此，賴清德26日晚間表示，針對他以疾病形容當時政局，用詞不慎讓精神疾病病友、家屬及長期致力於病友權益的團體們造成傷害，「我誠摯地向病患及家屬們致上歉意！」

賴清德26日晚間在臉書說，他日前受邀到台灣腎臟醫學會分享棄醫從政的過程中，回憶起近30年前助選場景，以疾病形容當時政局，因用詞不慎，對精神疾病病友、家屬，以及長期致力於病友權益的團體們，造成了傷害。

他透露，有收到許多病友家屬的來信及回饋，也有熱心網友傳訊息提醒他用詞不當，「在此，我要誠摯地向病患及家屬們致上歉意」、「曾經身為醫師，面對各樣疾病，無論是生理或是心理疾病，深知病友們的不適及困境，發言不當，就應該即時修正、調整」

他指出，精神分裂症一詞，2014年已被衛福部正名為思覺失調症。對精神疾病病友及其家庭而言，應該做的是同理、理解，並規劃相關的資源，健全社會安全網，幫助他們走出困境。

他最後說，未來會更謹慎面對每一句發言，同時會持續努力，和大家站在一起，讓病友們獲得更多的理解、協助。