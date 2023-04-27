2024醫師總統「健保有解？」 　台大醫2理由：不會有很高期待

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2024醫師總統「健保有解？」 　李秉穎2理由：不會有很高期待

▲▼醫院,探病,掛號,急診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲健保及醫護人力短缺等問題，是難以突破的瓶頸。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者張乃文／台北報導

健保撐起的醫療體系，在台灣社會或許達到一個甚是滿意的共識，但對於醫界而言，卻是有口難言的困境；醫療現況該如何處置，是接下來角逐2024總統候選人們的一大考驗。不過，連台大醫院小兒科醫師李秉穎也說，「政治上有些瓶頸是無法完全突破的」，健保就是一個明顯的瓶頸，「我不相信有個醫師當了什麼長後，就可以完全改變這個制度。」

衛福部健保會進行明年健保總額草案討論後，健保署執行秘書周淑婉表示，用成長率低推估1.053％低到高推估4％總額去試算，仍還有1.01個月的安全準備金，因此明年有望不用調漲保費，但這仍是試算草案，最後還需由衛福部送交行政院做核定為主。

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李秉穎今（27）早接受資深媒體人周玉蔻專訪時，提到醫療問題。檯面上有不少政治人物皆是醫師，包括代表民進黨參選2024總統的現任副總統賴清德、持續備戰的民眾黨主席柯文哲等，而多了醫界身分，未來是否有機會讓醫護人力短缺、健保破洞有了一絲得以紓解的曙光？李秉穎直言，「不會有很高期待。」

李秉穎說，因為政治上有些瓶頸就是無法完全突破。「健保就是一個很明顯的瓶頸」，他指出，所有醫師都知道，現在的保險費就是不夠應付未來支出 ，因為醫療支出和健保收入差距日益擴大，各種砍藥價、核刪或是醫療處置，甚至有病人住院四天，會再被毫無理由的扣掉一天住院費，只因他們認為「不用住那麼久。」

「有時候是很蠻橫的核刪」李秉穎感嘆，醫師們都知道，這就是醫師的苦。但他也說，當了政治人物就不是這樣了，因為政治人物必須確保健保繼續執行，或許當過醫師會比較了解台灣醫療生態的癥結；不過「我不相信有個醫師當了什麼長後，可以完全改變這個制度」，政治人物主要的目標就是政治上的考量。

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