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南投與美國峽谷大學簽訂MOU　高中職生免托福跨國先修200門課

▲南投縣政府與美國峽谷大學簽訂MOU，協助高中職生跨國修課升學。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府與美國峽谷大學簽訂MOU，協助高中職生跨國修課升學。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為培植南投青年國際競爭力，縣府與美國加州峽谷大學簽署南投縣高級中等學校與美國加州峽谷大學國際線上學分GOL（Global Online Learning）、學術英語IELP （International English Language Program）課程合作備忘錄，讓高中職生免托福即可先修逾200門美國大學正式課程，提早與國際接軌。

南投縣長許淑華與峽谷大學國際學院院長鄭佳宜於26日正式簽訂MOU，縣議員簡千翔、宋懷琳、副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、立峰國際教育發展協會理事長李吳釩、美國遠距教育主席Dean James Glapa-Grossklag、峽谷大學駐台代表Jerry Lin及20多位公私立高中職、國中小校長都共同見證。

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▲南投縣政府與美國峽谷大學簽訂MOU，協助高中職生跨國修課升學。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，縣府配合台灣2030雙語教育政策，全力提供各種平台，讓孩子從小到高中階段都能有最佳的語言學習環境；峽谷大學鏈結許多大學資源，由美國大學教授親自授課，透過雙方合作，高中職學生免托福就能線上進修美國大學課程與學分，並可依照自己英文程度選擇基礎或進階課程。

而高中職學生可能受限經濟條件，認為自己無法出國留學，縣府明年起將提供獎助學金，讓孩子有更多出國留學、打開視野的機會和平台；鄭佳宜表示，身為台灣人將美國大學的資源帶給南投的孩子，希望提供他們邁向成功的渠道，孩子有渠道、父母有關心、學校有重視、政府有政策，教育就一定會成功。

李吳釩說，一般學生學習英文不易，尤其高等教育學費較高，透過課程，協會可幫助學生找到未來個人職涯發展的目標，未來出國留學在全美國大學都可以完全折抵學分，留在台灣發展也能作為學習資歷或個人職涯探索的方向；簡千翔肯定MOU的簽署讓南投孩子有機會放眼國際，也肯定縣府編列預算，讓南投孩子有公費出國留學的機會。

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