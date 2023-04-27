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震懾北韓核威脅！拜登警告金正恩「政權末日」　《通膨法》答非所問

▲▼拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到黑韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到美韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登與南韓總統尹錫悅美東時間26日上午在白宮舉行近80分鐘的會談，為求應對來自北韓（朝鮮）頻繁的核武威脅，雙方發布「華盛頓宣言」，即同意以成立「核磋商小組」（NCG）實現美國擴張遏制（核保護傘）的承諾，美國將提高在韓半島（朝鮮半島）部署核潛艇等戰略資產的頻率，拜登也警告北韓，一旦使用核武，將迎來政權覆滅。

根據《韓聯社》，今年適逢美韓同盟70周年，拜登、尹錫悅美東時間26日上午11時15分（台灣時間下午11時15分）在白宮西廂橢圓形辦公室首先展開47分鐘的小組會談，接著再移至內閣辦公室舉行30分鐘的擴大會談，雙方在聲明不僅談論國防安全議題，更提到新興技術、網路安全、科學技術、太空探險等6大項目，以及重申台海安全和平、援助烏克蘭等既定立場。

▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅表示，「（此次會談）將會使韓美同盟擴大為全球性同盟，在歷史上迎來重要里程碑。韓美同盟並非因利益關係而樹倒猢猻散的同盟，而是即便在其他議題上擁有各自不同的想法，也能透過協商解決、恢復性強的價值同盟」；拜登表示，「美韓同盟是能夠迎接不同挑戰的夥伴關係，即便北韓威脅日益升溫，美韓同盟合作力道倍增。」

針對先前尹錫悅主動向日本釋出善意、改善日韓關係，拜登表達「感謝」，強調美日韓三方合作將帶來極大的影響力。

在80分鐘的會談結束後，拜登、尹錫悅在共同記者會上首先發表「華盛頓宣言」，即美韓雙方同意成立「核磋商小組」（NCG）。尹錫悅表示，「雙方同意，當韓美兩國面臨來自北韓的核武攻擊時，兩國元首將及時展開協商，（美方承諾）包括美國的核武在內，採取迅速、具壓倒性且關鍵性的應對方案。」

尹錫悅進一步透露，「韓美兩國決定，當面臨來自北韓的威脅時，將互相交換使用核武與戰略武器的計畫，針對結合南韓最新常規性武器和美國核武的共同作戰計畫，定期協商實行上的相關方案，並向兩國元首報告協商結果。」

▲▼拜登警告北韓，一旦使用核武將會贏來政權覆滅。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登警告北韓，一旦使用核武將會迎來政權覆滅。（圖／達志影像／美聯社）

拜登則針對北韓提出嚴重警告，「我方無法接受美國或同盟、夥伴遭到北韓實施核武攻擊。一旦北韓執意以核武攻擊，將會招致政權迎來覆滅的結果。」；報導分析，雖然先前美國拜登政府曾以「北韓政權末日」來強化其對擴張遏制的承諾，但拜登本人卻是首度親口重話警告北韓。

近來南韓國內屢次出現是否自行發展核武、或是借美國核武部署在韓半島（朝鮮半島）的聲浪。對此，拜登重申不會在半島部署核武的立場，強調南韓是「核武禁擴條約」（NPT）的成員國，不過會擴大在半島附近駐紮包括核動力潛艇在內等戰略資產的頻率。

拜登在會後記者會上，重申維持台海和平安全的重要性。

▲▼美國以盛大禮遇款待南韓來訪人士，紐澤西州韓裔學校11個年級、40名學生在會場上合唱「阿里郎」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國以盛大禮遇款待南韓來訪人士，紐澤西州韓裔學校11個年級、40名學生在會場上合唱「阿里郎」。（圖／達志影像／美聯社）

至於尹錫悅19日在《路透社》專訪提到對於俄烏戰爭、台海局勢等議題後，先後招致俄羅斯與中國的強烈反彈，在此次美韓元首會談的聯合聲明中，他採取相對溫和的態度，僅重申基本的立場，且未提到援助烏克蘭武器。他表示，「俄羅斯武力侵略烏克蘭，造成無辜人員傷亡，不管如何皆無法被正當化。未來將持續致力和國際社會合作，援助烏克蘭。」

南韓總統辦公室高層指出，「雖然小組會談的時間蠻長的，但僅簡短提到（烏克蘭議題），且沒有討論軍援烏克蘭。」

而在台海議題上，尹錫悅維持反對（中國）單方面以武力改變現狀的基本立場，「在維護地區安全繁榮的必須要素上，重申維持台灣海峽和平穩定重要性的立場。」

▲▼拜登、尹錫悅在小組會談上僅簡短提到俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登、尹錫悅在小組會談上僅簡短提到俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美韓雙方也針對美國陸續實施的《通膨削減法》（IRA）、《晶片法》等經濟安全供應鏈議題進行討論，雙方在聯合聲明提到，為了緩解南韓企業對實施上述兩法的擔憂，雙方評估了兩國近來傾注的結果，表示未來將持續緊密協商。

據悉，美國拜登政府要求依《晶片法》申請投資補助的企業，必須交出良率、產能利用率、預期收益率等商業績目，讓南韓等在美投資企業感到「強人所難」；而在《通膨削減法》上，美國通過現有16款車型享有全部、部份稅收優惠，包括南韓現代汽車、起亞汽車等非美國車廠車款全被排除在稅收優惠之外。

針對南韓記者對於美國實施《通膨削減法》、《晶片法》後南韓商界擔憂的提問，拜登僅「答非所問」表示，上述兩法的實施有助於南韓企業，且絕對符合美國的利益，因為南韓是美國最珍貴的夥伴之一，「民主主義制度和經濟的共榮成長，無論在澳洲、南太平洋皆絕對符合美國利益，美韓兩國間產生變化，擴大學生間的交流，在太空、技術、醫學等所有領域取得合作......。」

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