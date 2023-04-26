綠議員送「狒狒」玩偶　怒批侯友宜吃相難看：只想選總統

▲侯友宜赴議會備詢，綠營議員不滿。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄今（26）日共同質詢新北市長侯友宜，聯合送上「鞋油」，諷刺侯友宜腳底抹油、不顧市政、急著落跑、吃相難看。戴瑋姍也送上狒狒玩偶，要侯友宜不要再說廢話，請直球對決。侯友宜則回應，「你比較喜歡絨毛娃娃，你留著用」。

顏蔚慈表示，侯友宜為逃避500萬「搓湯圓」的爭議，臨時落跑新加坡，也沒交代此趟城市外交的實質成果，成績更被聯合報評為60分，新北市城市外交顏面無光。現在更提前議會總質詢時間，為了選總統而落跑，擺明腳底抹油，罔顧市政。

張錦豪則大酸侯友宜是落跑「酸」總統，指侯友宜竟動用國民黨的新北市議會，利用人數優勢來提前總質詢，史無前例，甚至要國民黨議員違反議事規則，推翻自己所通過的議程表，讓國民黨打臉自己，只為提前開溜做準備，簡直吃相難看。

林秉宥批評，侯友宜施政強調2030願景工程，沒想到新北市民現在連上班上學都要先經歷槍林彈雨，根本沒有苦民所苦；而板橋槍擊案至今沒有究責，只顧檢討中央，過去侯友宜曾說過治安不好是市長下台，現在卻放任新北惡劣的治安環境不管，想落跑選總統，為了總統大位而罔顧施政品質，難怪侯友宜的施政滿意度直直落。

蘇錦雄認為，民調指出，有高達5成4的民眾反對侯市長落跑參選總統，侯友宜才剛連任不到一年，就打算拋棄115萬市民的期待，相當不應該，侯友宜應當堅守與市民的承諾。蘇錦雄進一步表示，先市長總質詢後局處業務報告，這是新北市府長年以來的慣例，就連前新北市長朱立倫當初要投入2016年的總統選舉，也沒有打破過，如今總質詢提前，導致各局處業務無法究責，非責任政治的典範，更是破壞議會監督質詢。

戴瑋姍除了送上狒狒玩偶，她也說，廢話說給狒狒聽就好，對市民請說人話，更批侯友宜市政問題百廢待舉，議員們勞心費力、費盡心思、廢寢忘食，但侯卻廢話連篇、因人廢言、簡直沒心沒肺，讓他們枉費心思，感到心撕裂肺，請市長不要耍廢。

最後，顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥及蘇錦雄等五名綠營議員共同譴責，侯友宜不該為了總統大位而拋下新北市民，破壞議會監督慣例，開溜選總統，罔顧新北市政，無視新北市政滿意度直直落的事實，要求侯友宜應該留下來好好做好做滿，不要吃相難看，急著落跑，步上韓國瑜的後塵。