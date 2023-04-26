郭正亮曝基層選民心聲　分析侯友宜「這背景」能吸淺綠選民票

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郭正亮曝基層選民心聲　分析侯友宜「警察背景」能吸淺綠選民票

▲▼ 侯友宜赴新北議會進行施政報告 。（圖／記者許靖騏攝）

▲郭正亮分析，侯友宜能吸到淺綠選民的票。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統提名人選懸而未決，外界出現不少希望快點徵召新北市長侯友宜的聲音，前立委郭正亮25日則透露，有基層的淺綠選民表示侯友宜能拿到淺綠的票，他也分析，因為侯友宜具有警察背景，在南部有基層線路，可以接觸到一些中間偏綠甚至淺綠的民眾。

郭正亮在節目《少康戰情室》中表示，畢竟侯友宜是警察出身，他認為，侯友宜在南部的基層一定有一些線路，可以接觸到一些淺綠、中間偏綠的選民，而民進黨總統候選人、副總統賴清德人脈就沒那麼廣，相較侯友宜，賴清德的「圈子比較小」。

此外，郭正亮指出，侯友宜基本上在「保台」的路線上跟民進黨比較接近，他解釋，就是侯友宜「台灣屬性」比較重，跟大陸也沒有利益往來、沒有瓜葛，相較起藍營另一可能候選人、鴻海創辦人郭台銘，他直言，若郭台銘出來參選，在大陸種種的動作都會被整理出來。他也提到，他所認識的深綠選民，比較不希望郭台銘出線；而淺綠選民比較不希望侯友宜出線，因為他們認為侯友宜能吸走淺綠的票。

主持人趙少康也接著附和郭正亮的話表示，國民黨要選的就是不能在南部大輸的人，他認為，侯友宜在南部是不會輸太多的，因為侯友宜講話的口音跟嘉義人出身的背景，值得關注的是，侯友宜還有基層的「警察大軍」相挺。

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關鍵字：

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