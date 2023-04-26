精神科醫師機靈發現民眾罹糖尿病　助轉診恢復健康

▲大武衛生所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

高雄醫學大學附設中和紀念醫院駐點台東縣大武鄉衛生所，每月開設精神科專科門診2診次，自108年2月起開設至112年3月底，就診人次從72人次逐年攀升到665人次，為9.2倍。日前精神專科門診診療時，醫生機靈發現有位民眾患糖尿病，經轉介治療及到府訪談與引導，讓病患逐漸恢復健康。

台東縣衛生局指出，王姓民眾因患有焦慮症而定期前往大武鄉衛生所接受高醫醫療體系駐診精神科門診治療，醫師運用藥物治療、心理治療、職能治療、社會適應等協助病人改善病情；約經過2個月的治療，醫師突發覺病患體重變化異常，立即轉介腎臟內科專科門診，確認病患是否有內科問題。

經腎臟科確診罹患糖尿病，並提供「糖尿病共照網個案管理治療」，逐步讓患者掌握病情、恢復健康。照顧者表示個案社交功能薄弱且抗拒外出，經精神科醫師門診看診及到府訪談，以漸進式引導及陪伴運動，個案目前已可自行且主動在住家附近運動，情緒較為穩定，減輕家屬許多照顧負荷，深感欣慰！



大武鄉衛生所精神科專科門診看診項目包含失眠、焦慮、恐慌、思覺失調症及創傷後壓力症候群等症狀，治療以心理治療、藥物治療及由醫護人員到宅居家訪視等多元治療方式，減緩病患反覆發病導致自我照顧能力及社會功能退化，協助其社會適應早日回歸正常生活，也呼籲鄉親朋友如遇到生活、職場、社交、情緒障礙及內心創傷等相關問題請盡速就醫，避免延誤治療最佳時機。