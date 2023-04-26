侯友宜備詢被問2024　藍議員送「這2禮物」：盼勇往直前

▲陳偉杰送防口水面罩以及防打鋼盔給侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（26）赴新北議會進行第四屆第一次定期會施政報告，會議上議員陳偉杰送侯友宜兩件禮物，包含「防口水面罩」以及「防打鋼盔」。陳表示，侯既然現在對於2024議題都說願意承擔責任，那一定會被很多政治口水攻擊，希望侯友宜可以戴上這兩個器具，繼續勇往直前。

侯友宜下午赴議會進行施政報告。國民黨市議員林金結在質詢時就表示，面對現在外面聲音這麼多，侯友宜到底是否願意以蒼生為念，承擔重責大任？侯友宜表示，他是警察出生，為安全、人民、土地來守護，謝謝很多人給他機會讓他成長茁壯，也很謝謝新北市民給他肯定跟支持，因此面對國家需要他的時候，「我都會勇往直前、毫無懸念」，這些從他是基層刑警的時候就是毫無畏懼，「這就是我的態度跟決心，永不改變」。

陳偉杰質詢時則表示，現在外面太多政治口水針對侯友宜，但因侯友宜是政務官所以無可厚非，但許多市府同仁也同樣被波及到，因此送上防口水面罩讓侯友宜可以防止政治口水。侯友宜回應，確實市府同仁需要多點鼓勵、多點加油。

陳偉杰再說，剛剛侯有說，國家有需要他願意挺身而出，但是面對這麼多政治口水，如何勇往直前、毫無懸念？因此他送上第二件禮物「防打鋼盔」。侯先笑稱「這個先不用」，但陳接著說，希望這個面具及鋼盔可以放在市長室，讓市長可以勇往直前。