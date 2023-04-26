賴惠員初選苦戰43.02%勝出　引「五月天」歌詞自勉

▲民進黨立委賴惠員將爭取連任。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨26日公布立委初選指標激戰區台南第一選區（溪北）民調結果，現任立委賴惠員獲得43.02%支持出線，台南市前觀旅局長郭貞慧以37.98%惜敗，另有19%表示無明確人選。對此，賴惠員稍早發出新聞稿，引述「五月天」歌曲「倔強」歌詞，感謝對手對自己的所有指教，並呼籲台南市長黃偉哲將郭貞慧延攬進入市府團隊。

賴惠員表示，感謝市民朋友支持，她將再次代表民進黨爭取2024年的大選勝利，「總統賴清德、立委賴惠員」，2024一定會總統勝利、國會過半。

賴惠員坦言，初選期間選情攻防的激烈程度，遠超過大家想像，自己遭受激烈人格毀滅式的攻擊，渲染的、汙衊的、移花接木、張冠李戴，讓自己及整個服務團隊壓力爆表，數次壓力大到許多工作人員都深夜難以入眠，然而，民進黨初選透過全民調決定，結束後競爭者將團結面對大選，「民進黨的支持者，也不會支持初選落敗者，脫黨參選或採取任何不服初選結果而違紀的任何舉措」。

賴惠員引述「五月天」歌曲「倔強」歌詞表示，「逆風的方向，更適合飛翔；被火燒過，才能出現鳳凰」，感謝對手在這段初選期間，對自己的指教，所有的攻擊，都只會讓她更堅強，所有的批評，都將在初選過後，轉化成她繼續前進的力量。

賴惠員說，對手年紀還很年輕，失敗不要氣餒，未來還有很多機會對國家社會做出貢獻，建議黃偉哲考慮再將郭貞慧延攬進入市府團隊，為台南市民繼續服務。