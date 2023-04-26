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總統大選維安編組「3+1」、特勤220人　預定6月成軍「受訓5個月」

▲蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本首相岸田文雄22日輔選時遇襲，加上前日相安倍晉三去年在助選時遭槍殺身亡，國民黨立委陳以信今（26日）質詢時，關切2024總統大選維安。對此，國安局長蔡明彥指出，國安局籌備總統候選人組別是「3+1」，其中一組為預備組；另外特勤人力部分將擴編至220人，預計6月成軍，7至9月會進行第一階段訓練，10月、11月進行第二階段訓練，成軍的成果發表會在11月上旬。

蔡明彥26日赴立法院外交國防委員會進行專案報告並備質詢。陳以信質詢時表示，岸田文雄日前在助舉過程中遇襲，安倍晉三先前則不幸遇襲身亡，他知道我國總統大選維安作業「安維八號」已經任務展開，那麼目前「安維八號」何時成軍？人員編制幾組？要如何加強維安作業？

蔡明彥回應，國安局已啟動相關規劃跟作業 也在招募相關擴編人力，在籌備總統候選人組別部分是「3+1」。陳以信聽聞質疑，「所以有4組的規劃？」蔡明彥說，對，有一組是預備組。陳以信再問，所以有4組主要候選人？蔡明彥表示，對，以4組做最大能量的規劃。

陳以信表示，如果屆時有4組主要候選人，國安局將再找第5組？蔡明彥說，現任副總統賴清德已經是總統候選人，賴那一組就用其現有的警衛室做人力編制；另外特勤人員也將擴編到220位相關人力，預計6月報到，7至9月會進行第一階段訓練，10月、11月進行第二階段訓練，成軍的成果發表會在11月上旬。

對於防彈車有無增加，蔡明彥指出，會用最嚴格的維安標準，也會有新的配備，並將針對可能遭遇到的維安狀況做規劃跟推演，包括爆裂物、無人機等新樣態維安威脅，國安局都會做準備跟評估。

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