出席陳玉珍餐會「早知郭台銘會來」　吳怡玎：大家挺郭…也挺侯

▲國民黨立委吳怡玎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨金門立委陳玉珍昨晚邀宴同黨立委，包括她自己在內，共13位立委在場，而鴻海創辦人郭台銘也出席了這場晚宴，被視為「挺郭餐會」。吳怡玎26日受訪表示「確實大家挺郭」，停頓半秒後說「也挺侯」。她表示，事前就知道郭台銘會出席，「郭想跟大家交流，我覺得這是好事」。

昨晚包括陳玉珍、呂玉玲、徐志榮、王鴻薇、孔文吉、鄭天財、廖國棟、吳斯懷、廖婉汝、林文瑞、李貴敏、吳怡玎、張育美等13位立委與郭台銘餐敘，被認為是一場「挺郭餐會」。吳怡玎今天被問到此事，直言「確實大家挺郭」，接著停頓半秒後吐出「也挺侯」。

她強調，最後國民黨推出怎樣的人選，大家一定挺到底，大家也都有一個認同，最後2024不管國民黨推出來的是誰，都一定要團結，郭董本人也是這樣肯定，不管是誰大家都共同團結。

外界質疑立委出席之前不知道郭台銘也會出席，吳怡玎對此駁斥，表示事前就知道郭會出席跟大家聊聊天，因為畢竟郭是政治素人，想知道選舉的情況、大家的意見，也想跟大家交流，「我覺得這是好事」，老實說侯友宜跟郭台銘都是很好的人選，最後黨中央徵召誰，大家都是全力支持。

對於黨團分為挺郭跟挺侯，外界憂心是否不再團結一致？吳怡玎否認，她解釋所謂的團結一致，是等黨中央正式提名一個明確人選之後，而在此之前，台灣是一個民主社會，所有有興趣參選的人去做任何接觸跟活動，這都是民主政治很正常的行為，郭跟侯都是國民黨很重要的資產，他們來找大家或是走到地方，都是很好的事，對國民黨最後大選也都是加分。

至於侯友宜被質疑在中南部氣勢衰弱，吳怡玎未正面否認，只說票沒有開出來，大家都不知道誰的票多、誰的票少。