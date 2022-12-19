陸查獲盜版世界盃吉祥物！還搜出492個山寨大力神盃

▲警方查獲盜版世界盃吉祥物。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸警方近日破獲一個專門生產盜版世界盃吉祥物的集團，涉案金額初估約6000多萬元人民幣（約2.6億元新台幣）。另外，大陸海關也在一批出口的貨物中發現了40多箱盜版的大力神盃。

根據《澎湃新聞》報導，杭州蕭山警方日前接到轄區一家文創企業反應，稱該企業受國際足聯（FIFA）授權在中國生產的世界盃吉祥物周邊商品「拉伊卜」（La'eeb）被人仿冒。

▼盜版大力神盃。



警方於是組成了專案組展開調查，並很快鎖定了犯罪嫌疑人。警方14日出動警力，在廣東警方的協助下抓住了4名嫌疑人，並查獲生產包裝窩點一處、代理商窩點一處、還繳獲了大量盜版「拉伊卜」周邊商品、配件、包裝盒。

警方透露，該集團主要成員為羅姓的三兄弟，他們通過網路經銷平台訂購配件，自行組裝、包裝後在網上招募代理銷售，蹭世界盃的熱度獲利。

警方還說，嫌疑人目前已經被採取刑事強制措施，涉案金額初估高達6000多萬元。

另外，廣西南寧海關也在對一批出口雜貨進行查驗時，發現夾藏未申報的大力神獎盃41箱，共計492個，上面印著FIFA WORLD CUP，但當事人卻無法提供合法的出口證明手續。

海關聯繫FIFA之後確認，這一批獎盃全部屬於盜版侵權貨物。