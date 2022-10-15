彰縣吉祥物正式定名「夯吉寶」　網友不服：唯一支持彰東西

▲彰化縣社會處志願服務吉祥物因造型奇特，在網路上爆紅。（圖／彰化縣社會處）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化縣政府社會處日前舉辦「志願服務吉祥物姓名徵選」，卻因吉祥物造型太過奇特而爆紅，意外達到宣傳效果。社會處趁熱度進行第二階段投票命名，結果在14日正式出爐，由票數第一名的「夯吉寶」獲選。不過，部分網友不太滿意，仍在貼文下方留言「恭喜靜脈曲彰」、「唯一支持彰東西！」

「志工寶寶有名字囉！ 」彰化縣社會處在臉書介紹，「夯吉寶」意涵取自「地瓜」的台語，因為吉祥物推出之初不被多數人看好，多半批評不美觀，但仔細一看它的肚子包容著彰化26個鄉鎮市，如同地瓜外皮粗糙，實則內心柔軟富含營養價值，也象徵彰化志工服務無私、不分地區愛護彰化的心。

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社會處表示，這次命名活動總票數共有2837票，居冠的「夯吉寶」拿下962票，其它佳作依序為彰之助、歐邦倪、古力彰、志多星。之所以舉辦活動，主要是想藉由吉祥物，讓更多民眾認識志願服務，同時鼓勵更多鄉親投身志工行列。

▼吉祥物第二階段姓名投票13日截止，14日公布結果。（圖／翻攝自彰化縣媒體記者協會）

儘管票選結果已經出爐，但還是有很多人不接受，紛紛在下方留言「恭喜了，靜脈曲彰」、「嗚嗚我提的甜滲潔沒入圍」、「彰東西比較好記」、「還要錯下去嗎」、「我比較喜歡彰之助」，但也有人肯定「有故事，有內涵，有付出」、「好啦其實蠻可愛的」。

對此，社會處回應，吉祥物徵選及命名活動獲得鄉親及網友關注指教，縣府社會處都會虛心接受，讓未來各項活動及政策更加完善。

▼許多網友還是堅持叫吉祥物「靜脈曲彰」。（圖／彰化縣社會處）

▼彰縣吉祥物正式定名「夯吉寶」。（圖／彰化縣社會處）

▼先前有鐵粉留言期待社會處開發周邊，結果小編回應引發網友熱議。（圖／彰化縣社會處）

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