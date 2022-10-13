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山寨彰化吉祥物貼圖掰了！縣府發文喊侵權　Line官方連夜下架

▲▼彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

▲彰化吉祥物出現山寨版。（圖／翻攝自Line貼圖）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣政府社會處舉辦「志願服務吉祥物姓名徵選」，最後成形的吉祥物卻像「壞掉的布丁」、「一坨散開的蛋黃」、「奇怪的餛飩」，全國掀起話題意外暴紅；如今已經有業者聞到商機，搶先一步以山寨版「彰XX」貼圖在Line提供民眾以30元購買。縣府獲悉後已發文要求Line官方下架，稍早該款貼圖已經無法購買，搜尋欄打入關鍵字也查無相關資料。

這組名為「彰XX」貼圖，與原版吉祥物有超多雷同之處，業者設計「早、午、晚」，還用戲謔的「太誇彰」、「很愛彰」、「靜脈曲彰」共８張圖貼供使用，一上架後，已經有不少眼尖民眾發現，紛紛在網路詢問，這「是彰化縣政府官方授權的嗎」、「命名投票明天才會結束阿」那這個貼圖那裏來的啊，購買會不會有問題，堆滿一大堆問號。

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縣議員參選人許雅琳表示，這次志願服務吉祥物推出後，尤其是在美學方面備受關注，有不肖業者趁機推出貼圖，務必要請縣府跟外界民眾大力澄清以正視聽，避免有民眾購買。

縣府社會處表示，有關網上流傳志願服務吉祥物貼圖，並非是彰化縣政府製作發布的志願服務吉祥物及姓名，且命名活動正在進行中，請民眾注意請勿流傳及購買。

處長王蘭心強調，有關吉祥物設計及外觀本府保有著作權，不會作為商業使用，並申請專利著作權中，任何類似的圖示若涉及商業使用都將造成侵權行為，縣府將保留民事求償追究權利，並將發文要求官方line下架該貼圖。稍早《東森新媒體ETtoday》搜索，發現該款貼圖已被官方連夜下架，目前無法購買了。

▼目前該款貼圖已被官方下架，無法購買。（圖／翻攝自Line貼圖）

▲▼彰化吉祥物盜版貼圖已經被官方下架。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化吉祥物盜版貼圖已經被官方下架。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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