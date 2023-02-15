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2023台灣國際蘭展開幕倒數中！　吉祥物Orchidsaur動畫搶先看

▲「2023台灣國際蘭展」將於3月4日至3月19日在台南後壁區的台灣蘭花生物科技園區登場，蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片釋出，以童趣方式揭開6500萬年前蘭花起源的神秘面紗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2023台灣國際蘭展」吉祥物Orchidsaur動畫片釋出，以童趣方式揭開6500萬年前蘭花起源的神秘面紗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2023台灣國際蘭展」將於3月4日至3月19日在台南後壁的台灣蘭花生物科技園區登場，今年蘭展規模更大更有看頭，除展出天數增加，也擴大展覽內容及範圍，近期蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片釋出，以童趣方式揭開6500萬年前蘭花起源神秘面紗，市長黃偉哲邀全國民眾不要錯過盛事，春日時分來台南踏青、賞蘭。

▲「2023台灣國際蘭展」將於3月4日至3月19日在台南後壁區的台灣蘭花生物科技園區登場，蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片釋出，以童趣方式揭開6500萬年前蘭花起源的神秘面紗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023台灣國際蘭展內容豐富，有主題館、競賽館、花育館、市集館等多個室內展區及戶外展場，也邀請12位國內知名花藝設計師在展覽期間進行花藝展演。今年展覽範圍擴大，延伸到蘭花公園，適合親子共遊，除邀請社區參與蘭花公園裝置，並設置Orchidsaur的朋友-蛇頸龍大型充氣裝置藝術，小朋友喜歡，父母則能欣賞萬代湖畔落羽松的美麗景色。

▲「2023台灣國際蘭展」將於3月4日至3月19日在台南後壁區的台灣蘭花生物科技園區登場，蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片釋出，以童趣方式揭開6500萬年前蘭花起源的神秘面紗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片近期曝光，畫風充滿童趣，從一隻6500萬年前的蜜蜂，揭開蘭花起源神秘面紗，透過萬花筒魔鏡世界，看到蘭花起源、發展及變化，並藉由蘭展吉祥物Orchidsaur連結過去，回到未來。而「萬花筒魔鏡世界」正是此次蘭展主題「蘭花魔鏡」，

▲「2023台灣國際蘭展」將於3月4日至3月19日在台南後壁區的台灣蘭花生物科技園區登場，蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片釋出，以童趣方式揭開6500萬年前蘭花起源的神秘面紗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，2023年起台灣蘭花生物科技園區正式交由農委會接手，相信在地方政府與中央資源的共同協力挹注之下，台南蘭花產業能更加升級，深化國際市場。

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