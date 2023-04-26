降低病毒傳染風險！台科大「智慧浮空儀表」奪大獎　可應用汽機車

▲台科大團隊研發智慧浮空儀表，可搭載在重機，獲得「友達發明獎」。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

在新冠肺炎疫情蔓延之際，減少接觸可以降低病毒傳染風險，台灣科技大學團隊，研發出「高亮度車用浮空顯示技術」，這個智慧浮空儀表可搭載在重型機車，結合了安全性與趣味性，Touch Taiwan 2023「I-Zone全國創新智慧顯示專區」競賽中，奪下大會最高首獎「友達發明獎」，並以技轉給兩間公司，預期將技術應用到汽機車上。

Touch Taiwan是台灣最大顯示器展覽，會場內「I-Zone全國創新智慧顯示專區」是展示各項創新智慧顯示相關雛形專區，4月19至21日在台北南港展覽館展出，共計有12組進入總決賽的作品進行參展評比，台科大團隊奪下大會最高首獎。

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得獎團隊由台科大色彩與照明科技研究所長陳建宇帶領的應用視覺光學實驗室，台科大表示，「高亮度車用浮空顯示技術」，是團隊利用特殊加工光學膜，結合高亮度車用顯示面板所達到的成果，這個特殊光學膜由許多柱狀陣列的微光學材料所組成，利用其特性，使影像在經過內部二次反射後沿著入射光的反方向前進，並將影像成像平行於光學膜對立面上，最終達到觀看者眼中「浮空」效果。

▲台科大團隊研發智慧浮空儀表，可搭載在重機，獲得「友達發明獎」。（圖／台科大提供）

陳建宇則表示，浮空顯示技術除了可應用在汽機車儀表系統、虛擬產品展示櫃進行顯示，在結合適切的感測器及軟體後，更可達到非接觸式「浮空觸控」技術。不僅可以應用於互動機台，也可結合康復訓練互動系統等多面向領域，進而提升更豐富的生活體驗。

陳建宇進一步表示，在新冠肺炎疫情蔓延之下，人們工作模式與生活型態也被大大改變，而「浮空顯示」與「浮空觸控」結合安全性與趣味性，在減少因接觸所造成的病毒傳染風險的同時，也可為使用者帶來更加直觀的圖像操作體驗。

上述技術目前已技轉給金鑽馳科技及言舞科技兩間公司，陳建宇分析，預期將技術應用至汽機車上，同時持續進行浮空顯示領域研究，並繼續深耕商品化潛力，希望自己研究能為民生做出貢獻，也因他的研究一直貼近生活、市場、甚或領導產業，並期許相關成果能有助於人類的安全與健康進展。