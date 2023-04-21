交通地獄畫面曝！重機男慘被擊落送醫　轉彎直撞⋯機車變廢鐵

記者吳奕靖／高雄報導

台灣被國際稱為「行人地獄」，不過現在又有網友痛批根本就是「交通地獄」，因為因為「大多數臺灣人都我行我素，不顧別人感受，自私自利」，像是高雄市在今天（21日）發生在三民區陽明路與澄和路口的車禍，就是明顯轉彎車未禮讓直行車，轎車撞重機，造成重機騎士多處擦傷送醫院。

▲高雄市三民區一早就發生車禍，重機騎士被撞送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍就發生在21日6時50分的三民區陽明路與澄和路口，一輛由56歲康姓駕駛的轎車由澄和路東向西快車道左轉，與沿澄和路由西往東直行的41歲鄭姓男騎士發生碰撞。警方表示經場處理測繪，駕駛、騎士酒測值皆為零，鄭姓騎士身體多處擦傷送醫治療。初步研判為康姓男駕駛轉彎車未禮讓直行車，將會依照道交條例第48條1項6款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰)，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

▲高雄市三民區一早就發生車禍，重機騎士被撞送醫，機車也變成廢鐵 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區一早就發生車禍，重機騎士被撞送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



就是這樣未禮讓轉彎車才釀車禍，所以才會有網友痛批台灣不只是行人地獄，還可以說是機車地獄、汽車地獄，因為「大多數臺灣人都我行我素，不顧別人感受，自私自利」。其他網友看到都非常有同感，網友對交通亂象深有同感，「叫交通地獄就好，汽機車行人都沒在照規則」。