壯觀！15萬信眾相隨　鑾轎晚間進西螺

記者唐詠絮／彰化報導

世界宗教盛事大甲鎮瀾宮天上聖母大甲媽祖9天8夜的遶境活動，今天進入第二天，下午進入北斗，超過15萬名信眾湧入熱鬧非凡，而在溪州公園有來自全台各地的超過120輛重機車隊集結，吸引不少沿路行經的信眾駐足圍觀，鑾轎在晚間7點30分左右已沿著西螺大橋進入雲林縣境，預計將於25日進到新港奉天宮。

▲大甲媽祖遶境今天晚間進入西螺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲行政院顧問邱建富到東螺天后宮扶轎。（圖／記者唐詠絮攝）

今天媽祖鑾轎清晨從彰化市一路南下，沿路行經花壇、大村、員林、永靖、田尾、北斗及溪州等7鄉鎮市，所到之處，信眾在自家門前設香案焚香祝禱，也設點心站讓隨香的信眾休息，北斗東螺天后宮在宮前街接駕、有田中乾德宮，二水安德宮以及來自南投藍城番太祖等宮廟聯合接駕，溪州、二水及田中農會等3鄉鎮也到場助陣，東螺溪沿岸擠滿圍觀的信眾，宛如一場嘉年華會，相當的熱鬧。

而在溪州公園一大早起就有來自全台各地的重機車隊到場，車隊超過100人參加，等待大甲媽祖鑾轎到來，而車隊也將扶轎3公里，現場重機車一字排開，相當的吸睛。

鑾轎進到溪州天后宮停轎，再度掀起高潮，信眾絡繹不絕，晚間7點37分，沿著西螺大橋進到雲林，北斗警分局也交接給西螺警方，過程相當的平和順利。

▲重機車隊友。（圖／記者唐詠絮攝）

▼一字排開的重機車隊非常壯觀。（圖／記者唐詠絮攝）