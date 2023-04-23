超痛片！馬尾妹開出停車格「鬼切內線」　擊落30萬重機男

記者許權毅／台中報導

台中市西區21日上午11時許發生一起車禍，一名羅姓女子駕駛轎車從路邊停車格起步，疑似未注意另名陳男騎乘重機直行，當場將陳連人帶車撞噴，詳細肇責由警方釐清中。遭撞陳男所騎乘的重機為Honda CBR500R，要價近30萬元，影片曝光也讓許多車友直呼「好心痛」。

▲台中市21日一名馬尾妹駕車從路邊駛出，擊落騎乘Honda CBR500R的男子。（合成圖／網友陳先生提供、記者許權毅翻攝）



經查，20歲羅女駕駛豐田「小鴨」轎車在忠明南路路邊停車格駛出，另名26歲陳男騎乘Honda CBR500R沿外側車道直行，不料羅女疑似未注意左方來車，直接就想切入車道，當場將陳男擊落。

▲▼羅女疑似想直接從停車格切入內線，當場撞飛陳男。（圖／記者許權毅翻攝）

後方目擊的陳姓駕駛車上紀錄器拍下整個過程，21日11時28分，羅女突然自停車格駛出，疑似想直接往內線車道切入，目擊男發現碰撞後大聲驚呼，還忍不住飆罵髒話替陳男「喊痛」，接著衝下車關心陳男，羅女也趕緊從車上下來，直到警方到場，目擊駕駛仍留在現場協助。

▲▼羅女撞擊男子後，目擊駕駛跳下車查看，羅也趕緊下車。（圖／網友陳先生提供）



第一分局指出，羅女車輛左前車頭與陳男重機右側車身發生碰撞，雙方駕駛均無酒駕。羅女並無受傷，陳男則是手腳擦挫傷，被送往平等澄清醫院治療，詳細肇事責任仍待調查釐清。