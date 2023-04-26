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社會 社會焦點 保障人權

爆乳妹無照酒駕撞死人判7年半　涉洗錢再出庭...關309天模樣曝

記者黃宥寧／台北報導

「爆乳炫富女」林筱路去年3度無照酒駕撞死人，林辯稱打錯檔非肇逃，又稱以為撞到假人，故主張符合自首減刑條件，高院二審仍依酒駕肇事致人於死罪判7年6月，上訴中。案發羈押至今第309天，林女26日因洗錢案被提解至法院開庭，她明顯身形小一號，也將長髮剪成及肩髮型，眼神相較過去不那麼銳利，多了點清純味。

▲▼ 林筱路 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲無照酒駕撞死人二審遭判7年半「爆乳辣妹」林筱路，案發被羈押女子看守所至今，26日因洗錢案被提解到士院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

林女遭控2019年間提供帳戶給詐騙集團成員，詐團成員於網路上佯稱阿富汗美軍，導致吳姓被害人誤信2020年6月匯41萬5000元到林的帳戶，林本來獲緩起訴，因緩起訴期間涉酒駕致死罪，遭撤銷緩起訴，被依洗錢、詐財判處有期徒刑3月，併科罰金1萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

林女收到判決後，認原審量刑太重，故提出上訴。26日被提解到士院開庭，她中氣十足向法官說：「我覺得判太重了」，公訴檢察官認原審量刑並無不妥，請求駁回上訴。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲（右）林筱路對比一開始被羈押時模樣，現身形明顯小一號。（合成圖／記者黃宥寧攝）

2022年6月21日凌晨1點多，林在北市中山區喝完酒，駕駛新車價約200萬元、登記在自己母親名下的BMW Z4敞篷跑車，搭載黃姓閨蜜飆回淡水，途經淡水區民權路竹圍派出所前，她一頭衝進正銑刨路面鋪設柏油的管制區域，高速撞飛執行交管、來不及閃躲的54歲方男，導致方男重傷送醫不治。

醉醺醺的林女肇事後一度倒車又往前開，被施工車輛阻住去路，其他工人圍上來叫喊，馬路對面的派出所警員也衝來處理，測出渾身酒味的林女呼氣酒精濃度高達每公升0.77毫克，並查出她先前有2次酒駕被查獲還被判刑紀錄，而且她根本從沒考取過駕照。

身穿熱褲的林女被帶進派出所等候調查時，一派輕鬆滑手機模樣，被認為毫無悔意，引發網友怒火肉搜，起底林女常在臉書PO出自己穿戴使用的名牌包等精品炫富，更不時用辣照大秀自己豪乳好身材。

今年2月22日高院二審審結，不採信林女自首辯解，仍依酒駕肇事致人於死罪仍判刑7年6月，全案上訴中。

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