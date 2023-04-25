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台南出租宿舍火警「10人急逃生」　房客縱火被捕...警盼預防性聲押

記者林悅／台南報導

台南市永康區大灣路1棟學生出租套房，25日上午7時許傳出火警，消防局出動26車56人前往搶救，除接駁水帶出水搶救，並於7時42紛將火勢撲滅，現場有10人自行逃出，消防人員救出8人，幸無人員傷亡，警方深入追查，查出29歲陳姓男子涉嫌縱火，而他也是出租套房的房客，將他逮捕偵訊並依公共危險罪將他移送法辦。

▲台南市警永康分局，查獲涉嫌永康區大灣路１棟學生出租套房火警案之縱火犯嫌陳姓男子，將向檢方申請預防性羈防止再犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局，查獲涉嫌永康區大灣路１棟學生出租套房火警案之縱火犯嫌陳姓男子，將向檢方申請預防性羈防止再犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局，查獲涉嫌永康區大灣路１棟學生出租套房火警案之縱火犯嫌陳姓男子，將向檢方申請預防性羈防止再犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，火警案發後，永康分局警方派員實地調查，於現場附近道路上發現29歲陳姓犯嫌，由於他行跡可疑遭警方帶回所調查，並立即調閱周邊監視器檢視，發現陳嫌疑似有縱火可能性，經比對發現陳嫌本身就是火場1樓房客，警方認為陳嫌涉有重嫌，惟陳嫌精神狀況不穩定，且說詞反覆，目前已由警方管束調查，全案將朝公共危險罪嫌偵辦，並移送台南地檢署。

專案調查小組表示，本案發現火場僅集中1處有燃燒跡象，且經調閱監控系統比對已發現該陳姓犯嫌涉案，警方即時逮捕管束犯嫌防止再發生，另永康分局為防止再犯，將建議台南地檢署檢察官向法官聲請施預防性羈押，如無法順利羈押，另將通知配合衛生單位實施鑑定，將陳嫌強制送醫治療。

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