搞爛月租5萬房「馬桶全廢土」　拆完仍臭1個月！房客下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

胡姓房客2018年4月至2020年4月間以每個月5萬元的租金，向房東租房，但租約期滿之後仍不願意搬走，結果被告上法院，一氣之下竟破壞屋中設備；裝修工人證稱，該房屋兩間廁所的馬桶都被倒滿廢土，磁磚發黑裂開，地板也淹過水，就算把磁磚、木板敲掉，臭味還是持續長達1個月之久。最終，士林地院不採信胡姓房客的說詞，並依毀損他人物品罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

▲胡姓房客反控房子是房東自己破壞的。（示意圖／CFP，非本文事發地點。）

判決書中提到，胡姓房客2018年4月23日與房東簽訂租賃契約，租賃期間為當日至2020年4月23日為止，每個月租金5萬元，但時間到了之後，他卻不願意搬走，也沒有按月給付租金，結果被房東告上法院，還遭到強制執行。

然而，當房東以為終於可以拿回房子時，一開門見到屋內狀況卻差點暈倒。許姓裝修工證稱，當時兩間廁所的馬桶都堆滿廢土，不能用了，燈具也都被拆掉，還有很臭的味道，地板淹過水，廚房排水管堵住，廚具通通爛掉，天花板也報廢，磁磚都發黑裂開，無法清洗，味道很重，後來把磁磚、木板都敲掉，味道還是持續了1個月之久。

對此，胡姓房客辯稱，他是一人獨居，並在2020年5月13日搬離，當時房內已經遭到破壞，是房東和林姓、沈姓人士侵入屋內做的，但他離開之後，至今都沒有把鑰匙交還，「只有我和屋主有鑰匙」。

士林地院法官認為，房子受損的情形是受到長時間燃燒物品、泡水所導致，廁所廢土也是要經過多次購買沙土傾倒才能完成，顯然不是短短幾天就可以辦到，再參照胡姓房客自己的說詞以及勘驗結果看來，房子確實是在他居住期間遭到破壞。

法官接著指出，胡姓房客明知房子不是自己所有，仍故意毀損，事後不僅否認犯行，還一再卸責狡辯，對於自己的說詞也提不出證據，顯然毫無悔意，至今也仍未與房東成立調解，犯後態度不佳，最終不採信他的說詞，並依毀損他人物品罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元，全案仍可上訴。（民事賠償部分另案審理，一審判賠104萬餘元。）