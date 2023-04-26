扁家弊案再定讞陳致中將入獄！吳淑珍洗錢部分撤銷發回

▲陳致中遭判刑定讞，將發監執行，檢方已經啟動防逃機制。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院審理前總統陳水扁家族相關弊案，26日將大部分的案件判刑定讞。其中陳水扁兒子陳致中，因犯下「洗錢罪」遭判刑1年、併科罰金150萬元定讞，近期內將被發監執行，檢方也啟動防逃機制。另外前第一夫人吳淑珍因洗錢遭判刑2年部分，則被最高法院撤銷，發回更審。

陳水扁卸任前爆發一連串弊案，最主要的案件就是「國務機要費案」，另外還包含龍潭購地弊案、前101董事長陳敏薰買官案、教唆偽證案、南港展覽館弊案，以及相關洗錢案。而除了國務機要費、洗錢等案以外，其他陸續定讞，陳水扁最後遭判刑20年、併科罰金2.5億元；另外吳淑珍也遭判刑17年6月，併科罰金1.54億元定讞。

國務機要費案部分，因立法院去年5月間修正《會計法》相關條文，將國務機要費除罪化，因此高院更二審去年宣判，將陳水扁、吳淑珍國務機要費部分改判免訴，但吳淑珍因涉犯南港展覽館弊案洗錢而判刑2年。另外陳致中洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

在更二審的判決中，僅有吳淑珍與陳致中母子須面對實質的刑期，其中吳淑珍在審理過程中雖未出庭，但她的委任律師辯稱，當時吳淑珍接受力麒建設董事長郭銓慶賄賂，金額約為9千萬元；不過吳淑珍誤以為這是政治獻金，因此收受並轉匯。這樣的說詞並未獲得法院認同，還是認定收賄並隱匿犯罪所得，因此將她判刑2年，並沒收吳淑珍不法所得近300萬美金（約新台幣9千萬）。

而全案經最高法院審理後，26日宣判，最高法院將吳淑珍洗錢部分撤銷發回；至於陳水扁、陳致中、黃睿靚等人涉案部分，則上訴駁回。由於陳致中遭判刑1年，將發監執行，最高法院也通知檢方啟動防逃機制。