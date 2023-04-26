高雄女酒駕睡在派出所前路中央　員警來敲窗...同車乘客也要罰

▲蔡姓女子酒駕停等紅燈時睡著。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蔡姓女子（42歲）25日凌晨1時許，酒後開車回家途中，行經 新興分局五福二路派出所前停等紅燈時，竟不勝酒力睡著，整台車就停在路中央，綠燈亮起仍未行駛，值班員警察覺有異上前查看，竟發現蔡女昏睡在駕駛座上，員警拍打車窗，蔡女驚醒後搖下車窗，因身上散發濃厚酒味，引起員警注意，遂要求下車配合酒測，果然酒測值高達0.59毫克，當場被逮。

▲蔡姓女子酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，蔡女是24日晚間10時許在駁二特區酒吧和友人聚餐喝酒，她辯稱只喝了2杯調酒，直到25日凌晨近1時聚餐結束後，貪圖方便未請代駕，自己開車載著同行黃姓友人（50歲）離開欲返家，沒想到開到五福二路、文橫路口停紅燈時，卻不勝酒力睡著。

當綠燈亮起後，車子沒有繼續往前，結果引起五福二路派出所員警的注意，當場發現蔡女的酒駕行為，懊悔的蔡女不斷說自己是貪杯誤事，警方隨即告知權利，依違反公共危險罪帶返所偵辦；除駕駛酒駕遭移送，同車黃姓乘客連坐罰，依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

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