民進黨：國民黨護航侯友宜落跑選總統　空話包裝假政績

▲民進黨今天上午舉行記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市議會25日經表決決議，總質詢將提前至4月27日。對此，民進黨中央黨部26日舉行記者會，批評國民黨團以人數優勢變更議程，改變「先各局處業務質詢、再由市長回答」的順序，讓新北市長侯友宜的總質詢提前，目的就是為了替侯參選總統做準備，「自我閹割、創下民主惡例」。

民進黨新聞部主任、發言人張志豪表示，國民黨議會黨團用多數暴力，強渡關山，幫助侯友宜黃袍加身，只為讓他可以落跑選總統，此舉不僅創新北議事惡例，後續更會衍生許多市政荒廢擺爛問題。他說，請侯友宜施政報告不要只說漂亮的假政績，應該清楚交代51槍算不算治安敗壞、500萬搓圓仔湯究竟是誰的錢？錢從哪裡來？是不是要拋棄新北市民落跑去選總統？

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷表示，為了侯友宜一個人想選總統，挽救其總統民調大幅下滑態勢，竟強勢變更議程，史上首次在確認議事日程兩天後就要展開總質詢，不僅時間倉促，整個新北市議會為了侯友宜個人政治生命自我閹割，創下民主惡例，連昔日擔任新北市長的國民黨主席朱立倫「落跑」時都沒這樣做，侯友宜學高雄市前市長韓國瑜落跑已成定局，「侯友宜簡直韓國瑜升級版」。

民進黨發言人、立委林楚茵指出，侯友宜總是宣稱「好好做代誌」、「新北做大事、扮演自己的角色」，但請侯友宜捫心自問，是否對得起2022年投給自己的115萬張選票？拋棄新北市115萬張選票，毀棄承諾，對市民情何以堪？

林楚茵表示，朱立倫外對宣稱會有徵召的步驟，但從近期國民黨的一系列作為，外界不僅看見了國民黨比侯友宜本人還要急，貼心為侯小心鋪路，設想的面面俱到，簡直就是「全黨救一人」，更看出鴻海集團創辦人郭台銘爭取參選總統的機會，但國民黨根本就是「內定侯友宜，欺騙郭台銘」，否則為什麼要一而再，再而三幫侯友宜護航，犧牲市民朋友的權益？請問郭台銘情何以堪？請問市民們情何以堪？