轟合庫AMC蔡見興請辭「斷尾求生」　王鴻薇：找小三長期當秘書

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法委員王鴻薇日前爆料，合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興，把合庫變成自家金庫，不只放水放款，還任用親友於合庫任職，蔡見興因此於昨日請辭；王鴻薇今（26）日再度召開記者會，拿出更多合庫AMC內部員工提供資料，爆料更多蔡見興空降人事案「空降奇兵」，其中赫然還有傳聞中的小三、朋友的兒子，王鴻薇最後更直指金管會、合庫金控，為何前述問題內部員工早就檢舉過了，卻坐視不理，還讓他任職5年？這些上級機關都難辭其咎。

▲國民黨立委王鴻薇召開「合庫革命吹哨四起！王鴻薇再爆更多蔡見興空降奇兵！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇進一步指出，蔡見興任用親信，除了已知的兒子蔡政達、外甥陳柏州以及生意夥伴女兒李宜芳以外，還有4位「空降奇兵」在合庫AMC，分別是黃姓副理、不動產部副總經理陳柏欣、吳姓經理、稽核部莊姓稽核事務員等，這其中有員工向王鴻薇爆料是蔡見興的小三，而且更有經歷完全與合庫AMC業務沒有關連的人士，這種公司毫不避嫌，內部敢怒不敢言。

王鴻薇也舉例，過去台企銀董事長黃博怡，就因為讓女婿任職，當時行政院於黃博怡讓自己女婿進入台企銀一事相當不滿，即使女婿經歷符合，還是大刀一揮讓翁婿兩人一起滾蛋，如果合庫金控再不出手，無疑是整個金融界的恥辱。

王鴻薇進一步指出，其中合庫AMC黃姓副理，於108年曾被爆料與蔡見興多次進出旅館、而且幾乎是每周固定與蔡見興出差回高雄，領取出差費及交通費。這位副理，來合庫AMC之前是一位無金融經驗的前護理師，這個人事案除了靠關係，還有什麼好解釋？

王鴻薇轟，這次備受爭議的，就是都更危老代墊款放水，而蔡見興上任後在不動產部與稽核部安插3人，副總經理陳柏欣、吳姓經理、莊姓稽核事務員，內部都直言就是來當董事長的東廠，吳姓經理過去在其他公司只負責做一般房貸，莊姓稽核事務員更是毫無相關經驗更盛傳父親是蔡見興的好友，至於陳柏欣，就是負責督導都更代墊款案件，而且還一樣每週固定出差回高雄，領取出差費及交通費，公司也盛傳，他就是陳其邁安插的人馬，「零零總總簡直無法無天」。

王鴻薇痛批，前述的蔡見興、黃姓副理、以及陳柏欣都涉嫌浮報公司通勤、出差津貼，據稱2018年開始，蔡見興以及親信幾乎每週都”出差”高雄，領取交通補助款與出差津貼，合庫AMC內部都有資料通通一個都跑不掉，她要求合庫必須查明清楚，許多基層已經忿忿不平，沒有真相將難以服眾。