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屏檢社會勞動人好給力　見證內埔隘寮社會勞動成效

▲屏東地檢署參訪內埔鄉隘寮社區發展協會社會勞動執行情形 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東地檢署參訪內埔鄉隘寮社區發展協會社會勞動執行情形 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為為增進社會勞動之執行效能，於14日在內埔鄉隘寮社區發展協會，安排該署推動社會勞動業務之觀護人與觀護佐理員，實地參訪機構規劃社區營造，以拓展執行社會勞動業務之視野，並適時檢視該署社會勞動之執行，成效有目共睹。

這次訓練由檢察長陳盈錦率領主任檢察官鄭博仁、執行檢察官陳啟能與吳政洋及觀護人室全體同仁共同辦理。聽完隘寮社區發展協會理事長潘玉燕講述機構因社會勞動人力挹注而產生的變遷，以及社會勞動人於執行完畢後的自主回饋社區行為。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳盈錦表示，腳踏足跡、手做百工，相信社會勞動人日後看見社區的一磚一瓦，都能夠想起自己曾經的投入、曾經流過的汗水，並能感受自己曾經是這裡的一份子。若能將社會勞動人力與資源，運用在最需要的地方，那怕只對社區與勞動人有一點點的改變，都應該予以支持。

潘理事長也帶領與會者，以騎乘腳踏車的方式去遊覽社區環境與營造據點，詳細解說社區的歷史與變遷，以及社會勞動人對於社區的貢獻成果，社會勞動人力改變社區的同時，從付出中獲得的成就感也改變了社會勞動人的自我價值感，可謂將易服社會勞動制度的原意發揮得淋漓盡致。

檢方說，藉由這次結合社會勞動執行機構辦理教育訓練，實際瞭解社會勞動制度的運作對於機構的正面影響及給予社會勞動人重新賦予自己價值的機會，也見證社會勞動專案執行之成效。

▲屏東地檢署參訪內埔鄉隘寮社區發展協會社會勞動執行情形 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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