　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

▲▼社區要求外送員進入要繳管理費。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲社區要求外送員要繳管理費，引起許多反彈。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

隨著外送愈來愈普及，許多民眾的日常生活也愈來愈依賴這項功能。不過，新竹一名外送員到某社區大樓送餐時，發現了管委會要求外送員「年繳150元管理費」的公告，氣得他痛罵「我們外送員還拿什麼生活」，貼文引起討論後，也有不少同行給出解決方式。

這名外送員分享，他送餐到新竹縣某社區時，意外看見了一張公告，公告上向外送員告知，為了簡化車輛免下車登記，預計5月1日開始納入管理，要求外送員攜帶行照到管理中心登記、年繳150元管理費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名外送員看得相當傻眼，不禁出言痛罵，幫住戶送餐進社區，還要繳納管理費，全台灣有多少社區、若其他地方也跟著效仿，「我們外送員還拿什麼生活？」

▲▼社區要求外送員進入要繳管理費。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲有住戶出面緩頰，社區是為了方便外送員進出，所以才會有這種模式。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

貼文引發討論後，也有住戶留言回應，因為社區共有3個哨所，收取管理費以後，就能讓外送員從每個哨所進入社區，而公告被張貼上網路，「社區決定取消此方案，一律由有警衛的哨所進入。我住此社區、本身也是外送員，我們社區有三個警衛室，社區真的很大。這是方便其他外送員的美意，現在都取消了。」

不過，對於這樣的說法，眾多同行顯然不買單，不斷留言砲轟，「那請問住戶管理費付來做什麼」、「住戶自己出來拿吧」、「管理費都付了，中秋節就能烤肉了」、「主委很缺喔，以後路人經過社區附近，呼吸也要收費，不然只能閉氣繞過」、「搶不到社區住戶的錢。當然想辦法凹外送員的錢。」

事情愈演愈烈，臉書粉專「新竹大小事」也分享了該起事件。22日晚間11點左右，有社區住戶出面表示，這些都是管委會委員的決定，導致社區在網路上爆紅，目前委員得知事件的嚴重性，已決定撤銷決議。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
丁寧腳底按摩　「師傅越按越上面」她氣炸
出國夯！　近7成民眾不知「1重要規定」
大樓管委會要外送員「繳管理費」！　公告曝光同行氣炸
郭台銘現身開講了！　「高虹安都沒被打死我是他師父」
北市將推「國中男生打HPV疫苗」
張育成發聲了！　開轟那一刻：我的故事才剛開始
周星馳久違露臉了！　要跟「五月天組限定團」網嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

解封國門出國夯　近7成民眾卻不知「1重要規定」

大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

北市第56屆「中小學科學展覽會」266作品入選　鼓勵學生熱愛科學

假日一天激戰3次！凌晨也被男友挖醒愛愛　妹子崩潰：已經沒反應

廣告小妹1原因「不相信曾格爾」！嘆她錯在跨越界線：望回頭是岸

消暑料理！「台式泡菜」醃漬有技巧　酸甜微辣好爽脆

降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

雞蛋又出包！洗選蛋驗出禁用「乃卡巴精」　食藥署揪6件動物用藥違規

下周2波春雨接力！雨最大時間曝　北台灣又要降溫「探1字頭」

室友「天天帶男友洗澡」　妹子看傻了！全場秒懂：手很癢

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

解封國門出國夯　近7成民眾卻不知「1重要規定」

大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

北市第56屆「中小學科學展覽會」266作品入選　鼓勵學生熱愛科學

假日一天激戰3次！凌晨也被男友挖醒愛愛　妹子崩潰：已經沒反應

廣告小妹1原因「不相信曾格爾」！嘆她錯在跨越界線：望回頭是岸

消暑料理！「台式泡菜」醃漬有技巧　酸甜微辣好爽脆

降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

雞蛋又出包！洗選蛋驗出禁用「乃卡巴精」　食藥署揪6件動物用藥違規

下周2波春雨接力！雨最大時間曝　北台灣又要降溫「探1字頭」

室友「天天帶男友洗澡」　妹子看傻了！全場秒懂：手很癢

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」　2鋰礦商巨頭股價血崩

孫曉雅與AIT主席自拍「3年輕人亂入」　小編尋人：請私訊有紀念品

疫情後首次！國際花滑專業人士來台　為明年主辦世青賽打基礎

灰狼狀元火力全開難救主　22歲前一紀錄追平Kobe

解封國門出國夯　近7成民眾卻不知「1重要規定」

陳美鳳不藏了「深V直接開到肚臍」　透視裝驚喜「露點」全場嗨了

高國麟賞呂彥青轉終結者的第一轟：想著把球打強

硬闖管制區！彰化酒駕男狂按喇叭　見警嚇得尿失禁

TOYOTA曝「大改款塔科馬皮卡」TRD Pro細節！重度越野迷的新玩具

大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

生活熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

知情人曝「八大妹欠錢不認帳」：經紀圈都知道

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果：潑湯前怎沒想清楚

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

他嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　內行：光憑1點屌打

被潑熱湯「八大妹超淡定」！網曝後續：痛苦才要開始

半個台灣溼答答　下波春雨炸3地

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　金牛逆轉衰運

更多熱門

相關新聞

名嘴批「單坪僅值10元」小宅案　5字頭成交創新高

名嘴批「單坪僅值10元」小宅案　5字頭成交創新高

出門就是菜市場對建案是加分還是扣分呢？近期板橋湳雅夜市旁一處新古屋，緊鄰市場，雖說機能便利，但周遭環境髒亂，遭某房市名嘴點名「1坪10元才考慮（買）！」信義房屋專家建議，消費者可依預算選擇適合建案，但需注意基地周遭環境。

搬到新大樓　他「逆風推」高公設比！

搬到新大樓　他「逆風推」高公設比！

狂勸妻別買房！老公霸氣「1800萬匯妳戶頭」

狂勸妻別買房！老公霸氣「1800萬匯妳戶頭」

苗栗機車闖紅燈「遭貨車猛撞」　外送員不治

苗栗機車闖紅燈「遭貨車猛撞」　外送員不治

連梯廳都淹水！暴雨來襲擋不住　台中社區居民開門見溪

連梯廳都淹水！暴雨來襲擋不住　台中社區居民開門見溪

關鍵字：

外送員外送社區大樓管理費

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

LINE「實用1功能」再升級！

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面