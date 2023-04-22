大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

▲社區要求外送員要繳管理費，引起許多反彈。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

隨著外送愈來愈普及，許多民眾的日常生活也愈來愈依賴這項功能。不過，新竹一名外送員到某社區大樓送餐時，發現了管委會要求外送員「年繳150元管理費」的公告，氣得他痛罵「我們外送員還拿什麼生活」，貼文引起討論後，也有不少同行給出解決方式。

這名外送員分享，他送餐到新竹縣某社區時，意外看見了一張公告，公告上向外送員告知，為了簡化車輛免下車登記，預計5月1日開始納入管理，要求外送員攜帶行照到管理中心登記、年繳150元管理費。

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該名外送員看得相當傻眼，不禁出言痛罵，幫住戶送餐進社區，還要繳納管理費，全台灣有多少社區、若其他地方也跟著效仿，「我們外送員還拿什麼生活？」

▲有住戶出面緩頰，社區是為了方便外送員進出，所以才會有這種模式。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



貼文引發討論後，也有住戶留言回應，因為社區共有3個哨所，收取管理費以後，就能讓外送員從每個哨所進入社區，而公告被張貼上網路，「社區決定取消此方案，一律由有警衛的哨所進入。我住此社區、本身也是外送員，我們社區有三個警衛室，社區真的很大。這是方便其他外送員的美意，現在都取消了。」

不過，對於這樣的說法，眾多同行顯然不買單，不斷留言砲轟，「那請問住戶管理費付來做什麼」、「住戶自己出來拿吧」、「管理費都付了，中秋節就能烤肉了」、「主委很缺喔，以後路人經過社區附近，呼吸也要收費，不然只能閉氣繞過」、「搶不到社區住戶的錢。當然想辦法凹外送員的錢。」

事情愈演愈烈，臉書粉專「新竹大小事」也分享了該起事件。22日晚間11點左右，有社區住戶出面表示，這些都是管委會委員的決定，導致社區在網路上爆紅，目前委員得知事件的嚴重性，已決定撤銷決議。