新北社區深夜巨響！2男開車「丟水雷」嚇壞住戶　辯心情不好

記者戴上容／新北報導

新北市38歲許、23歲廖男，昨天深夜11時許，各開一輛車，行經泰山區鬧區仁愛路上一處社區大樓外燃丟水雷，造成爆炸聲響，嚇壞附近住戶，許多民眾以為爆炸聲是是變電箱爆炸；經警方調閱監視器畫面，發現是人為所致，以車追人鎖定兩人涉案，今天凌晨通知兩男到案說明，兩人辯稱只是心情不好才犯案，警訊後依社維法函送法辦。

▲新北泰山區某社區外昨夜驚傳巨響，原來是2男放水雷 。（圖／記者戴上容翻攝）

昨天深夜11時30分左右，許男、廖男各開一輛車，沿著新北市泰山區仁愛路往明志路三段方向行駛，途中行經仁愛路一棟社區大樓外面，兩人各丟數支水雷，造成寧靜的社區轟天巨響，附近住戶全被嚇醒，紛紛探頭察看報警。

民眾疑惑PO網臉書，大家紛紛在下方留言：「變電巷爆炸？」、「有人開槍嗎？」、「大家有聽到巨響嗎？」等等疑問；泰山分駐所趕緊留言表示，現場無火勢、無爆裂殘留物，亦無人受傷，目前本所已調閱掌握車號，將持續調閱車輛動向並通知車主說明，謝謝大家關心。

經警方追查，鎖定許、廖兩男涉案。今天凌晨近3時許，警方以車追人循線通知兩人到案說明，偵詢時許、廖兩男辯稱，只是單純是心情不好燃放水雷消氣，沒有其他原因，警詢後依社會秩序維護法函送兩人法辦。