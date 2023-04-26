不要睡毀容覺！用「吃的保養」掌握睡眠＋美顏　從裡到外睡了美

▲睡眠品質差不僅容易影響身體健康還會加速肌膚老化。（圖／123RF）

消費中心／綜合報導

你知道嗎？睡眠不足不僅會影響身體健康，還會加速肌膚老化，出現暗沉、乾燥、細紋等問題。想越睡越美麗，除了建立個人專屬的睡前儀式感，透過「吃的保養」也能全面助攻睡眠品質及美麗，We Charming唯睛品近期推出專為夜間修護而設計的保養「睡了美PLUS白藜蘆醇膠原蛋白粉」，讓所有愛美的仙女們睡得好，由內而外煥發光彩。

▲內外兼顧邊睡邊保養的方式，才能讓「睡美人」不再只是夢想。（圖／123RF）

拒絕「毀容覺」從提升睡眠品質開始

常說好好睡覺就能變美麗，然而每天工作、生活待辦事項永遠做不完，躺在床上整晚思緒翻來覆去很難自動關機，根本「好睡絕緣體」！尤其長期有淺眠、失眠問題者就算早早上床睡覺也無法達到「美容覺」的效果，抱著擔憂的心情及爛透了的睡眠品質，越睡越像「毀容覺」！

其實，想要有良好的睡眠，可以從日常生活中做起，像是睡前三小時開始，盡量不要吃東西，如果真的很餓，則少量喝牛奶、吃起司或水煮蛋等富含色胺酸的食物，睡前1小時開始慢慢建立睡眠儀式感，像是洗個熱水澡改變體溫、放下手機避免受到強光和資訊的刺激，也可調整家中光線、溫度並保持空氣流通，從事靜態如冥想、深呼吸、聆聽輕音樂等讓自己放鬆的事情，寢具方面也盡量選擇自己喜歡的枕頭、棉被及睡眠小物或輔以療癒香氛等增加安全感。多留一點時間與空間關愛自己，並盡可能睡足七小時以上，保持規律的作息，讓身體和大腦有充分的休息和恢復。

近幾年坊間也出現許多跟睡眠有關的「吃的保養品」，除了助眠還主打讓人越睡越美麗的好物。營養師林俐岑以自身經驗分享，工作壓力大、睡眠不足會影響外表與氣色，要想由內到外光彩煥發，必須做好三件事：均衡飲食、日常保養、正常作息。她建議多吃富含植化素和維生素C的蔬果，也可補充具有機能性的膠原蛋白產品，如「睡了美PLUS-白藜蘆醇胜肽膠原蛋白粉」這款吃的保養品，不僅有淡淡的莓果香氣、適口性相當不錯。林俐岑認為，美麗不是單靠塗抹保養品就能達成的，而是需要「內外兼顧」，邊睡邊保養的方式，才能讓「睡美人」不再只是夢想。

▲林俐岑營養師。

用「吃的保養」從根本調理 睡眠＋美顏一次GET！

We Charming唯睛品表示，中醫理論認為人體是一套完整的系統，環環相扣，想要皮膚漂亮不能只從皮膚著手，還可能會因為睡不好、抵抗力差、身體發炎、免疫失調…等，各種影響皮膚狀況的細微因素，因此品牌在開發「睡了美PLUS-白藜蘆醇胜肽膠原蛋白粉」的過程中，提出了五大訴求：

1. 固本調理：以白藜蘆醇、接骨木莓萃取從根本開始調整體質，好元氣才有好氣色。

2. 吃好睡好氣色好：含有酸櫻桃萃取以及北海道蘆筍萃取及茶胺酸幫助深層入睡，讓女性睡得好皮膚更好。

3. 鈣質補充不能少：含海水抽取物微量礦物質，為年紀造成的膠原蛋白流失補位，顧好肌膚。

4. 兼顧女性私密保養：用野櫻梅萃取及專利黑醋栗果汁粉補足維他命C，助攻人體合成膠原蛋白，且莓果類對私密處保養也有益處，顧及女孩的私密心事。

5. 肌膚全方位勻亮Q彈：含有95%以上的高濃度玻尿酸、冰晶蕃茄、極小分子膠原胜肽500Daltons等成分，能夠深層保濕、增加肌膚彈力並提亮膚色，實現肌膚勻白透亮。

We Charming唯睛品指出，每天早晚或睡前酌量1~2匙搭配溫開水服用「睡了美PLUS-白藜蘆醇胜肽膠原蛋白粉」，由內而外全方位調理，讓愛美仙女們輕鬆就能邊睡邊保養，真正睡好美容覺。每天早上起床時，都能一點一滴感受到自己正在變美的路上，天天煥發自信光彩。