桃園旅遊新亮點　台灣客家茶文化館OT案簽約年底開館營運

▲臺灣客家茶文化館OT案簽約。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉（OT）案，1日於市府由市長鄭文燦見證客家局與福爾摩沙公司營運移轉簽約，待後續裝修完成，臺灣客家茶文化館預計今（2022）年年底開館營運。客家局長黃傅淑香表示，該案由桔揚公司成立福爾摩沙股份有限公司專責營運茶文化館，經營許可年限為期10年。

鄭市長表示，臺灣客家茶文化館位於龍潭銅鑼圈地區，興建總經費6億3,500萬元，占地超過3.5公頃，為地下1層、地上2層的地景型建築，館舍順應山坡建造，座落於茶園中，充分體現臺灣茶文化的傳統精神，館舍規劃分為茶餐廳、茶廊、展廳三大部分，將透過典藏展覽讓各界認識客家茶文化的豐富面貌，也將販賣臺灣各地不同品牌茶葉，不僅是重要的客家文化地標，相信未來也會成為國人喜愛的旅遊景點。

福爾摩沙股份有限公司董事長周文裕表示，他從事茶葉工作幾十年，此次接下臺灣客家茶文化館的經營管理，希望能傳承在地經驗，並對茶葉產業有所貢獻，未來的經營願景是推動年輕化及對接市場，透過茶的研習、體驗、分享茶的故事等，希望讓客家後代和年輕人對茶產生興趣、不要放棄茶產業，也期盼年輕人能進一步發表對茶的主張與看法，注入年輕的靈魂與頻率。

客家局長黃傅淑香表示，臺灣客家茶文化館於2021年12月竣工，市府依據促參法辦理招商程序，自2020年起辦理臺灣客家茶文化館營運移轉（OT）案，本案選出最優申請人桔揚股份有限公司，由桔揚公司成立福爾摩沙股份有限公司專責營運茶文化館，經營許可年限為期10年。

包括立法委員湯蕙禎、市府客家局長黃傅淑香、工務局副局長陳智仁、龍潭區長胡星輝、農委會茶業改良場場長蘇宗振、台灣區製茶工業同業公會理事長陳雲康、龍潭區農會理事長謝明宏、桃園市觀光工廠協會理事長溫錦儀、福爾摩沙股份有限公司董事長周文裕、鮮茶道股份有限公司董事長陳美燕、渴望會館總經理張邱傳等均一同出席。