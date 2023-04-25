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蔡英文頒瓜地馬拉總統采玉大勳章　「希望把一部分的心留在台灣」

▲▼總統蔡英文25日頒贈「采玉大勳章」給瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文25日頒贈「采玉大勳章」給瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日在副總統賴清德陪同下，頒贈「采玉大勳章」給瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）。蔡英文表示，在她訪問瓜地馬拉的最後一個行程上，賈麥岱說，我們像是帶走「瓜地馬拉人民一部分的心」；而這一次，她希望賈麥岱和所有訪團朋友，這幾天能夠感受到台灣溫暖的風土人情，大家都能把一部分的心留在台灣。

在蔡英文親自為賈麥岱配掛「采玉大勳章」後表示，幾週前她再次走進瓜地馬拉國立文化宮，在2017年同樣訪問的場地，接受賈麥岱頒贈勳章，她覺得非常感動；而今天賈麥岱再次來到總統府，相信也會感到很熟悉，勾起許多回憶。

蔡英文說，剛剛她代表中華民國台灣人民，頒贈賈麥岱，我對外國元首最高榮譽的「采玉大勳章」，來彰顯賈麥岱對兩國邦誼的貢獻，以及表達最深的感謝。她指出，過去幾年來，在賈麥岱的支持之下，台灣和瓜地馬拉一起走過疫情的挑戰，也在經貿、公衛醫療及文化教育等各領域持續深化合作，為兩國人民創造更多的福祉。

蔡英文表示，賈麥岱對台灣的友誼，讓台灣人民非常感動，這個月初，在她訪問瓜地馬拉的最後一個行程上，賈麥岱說，我們像是帶走「瓜地馬拉人民一部分的心」；這一次，她也希望賈麥岱和所有訪團朋友，這幾天能夠感受到台灣溫暖的風土人情，大家都能把一部分的心留在台灣。

賈麥岱致詞時則表示，他記得上一次來訪台是4年前，當時他是以總統當選人的身分，與台灣開啟雙邊友誼的新頁，此一嶄新階段就是奠定在台瓜兩國長達90年密切、友好，以及相互合作的邦交基礎之上。

賈麥岱指出，台瓜邦誼建立於彼此相互尊重、扶持、捍衛國家主權、追求民主等信仰之上，同時也是為了讓政府施政能更加貼近兩國人民的福祉與需要。今天他再度回到台灣，這份貼近台灣的心情不變，更要重申瓜地馬拉與中華民國臺灣休戚與共的明確信息，並且支持中華民國主權，以及領土完整的承諾。

賈麥岱說，蔡英文也曾兩次赴瓜地馬拉進行國是訪問，展現對瓜地馬拉的的情誼。他很榮幸這次能夠親自接待蔡英文，並主持兩國政府雙邊的工作對話。這些年來，親眼目睹雙邊關係充滿活力與行動力，沒有花俏的外交辭令，而是積極、穩健、長久的外交互動，以及廣泛的合作交流。

賈麥岱表示，台瓜兩國在經貿交流方面也持續穩健成長，同時有越來越多雙邊學術合作，投入有利社會經濟發展與創造工作就業機會，以促進瓜國的國家發展。他期盼，足以為世界典範的兄弟之邦－台灣，在經濟、社會，以及科技創新成就方面也能不斷茁壯，並且更加繁榮。

最後，賈麥岱說，能夠獲得蔡英文頒贈「采玉大勳章」，他深感光榮，而這份榮耀象徵兩國團結齊心的邦誼，歷久彌堅，堅不可破，更不容交易，「自由主權、民主的臺灣、萬歲！」

▼總統蔡英文25日頒贈「采玉大勳章」給瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文25日頒贈「采玉大勳章」給瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）。（圖／總統府提供）

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關鍵字：

蔡英文采玉大勳章瓜地馬拉

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