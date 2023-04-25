在家突然遭5警包圍逮捕　男幫「兒子打耳洞」犯重罪可能要坐6年牢

▲男子因為幫兒子打耳洞被捕。（圖／翻攝自TikTok／iamnugget770）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州45歲男子謝蘭(Jeremy Sherland)因為幫未成年兒子打耳洞，竟然觸犯當地法律，在家時被突然闖進來的5名員警包圍，即使兒子急著在旁邊大喊「是我自己想要打耳洞」，仍被上銬逮捕，誇張畫面在網路上流傳。

網路流傳影片中可看到，居住在湯蒂敦市(Tontitown)的謝蘭在家時，華盛頓郡警方突然帶著大批人馬闖進家中，立即把他壓制在牆上，妻子見狀上前詢問原因並且試圖阻止，但謝蘭仍被5名員警逮捕帶走。

謝蘭被警察帶上警車時，可聽到拍攝影片的兒子不斷大喊「是我自己想要打耳洞」、「你們為什麼要逮捕他」，妻子也憤怒表示，「因為沒有執照打耳洞，需要出動3、4個警察來我家，未經允許闖入我家」。

影片爆紅後警方回應，他們接到通報，謝蘭的兒子在學校和同學聊天時透露，父親有次喝醉後幫他打了耳洞，由於根據當地法令，無論父母是否同意，幫16歲以下未成年者打耳洞等人體藝術行為都是違法，所以依法將謝蘭逮捕。

謝蘭在監獄中拘留2晚後，已經繳交美元1,500元（約台幣4.6萬元）保釋金獲釋，他同時被指控危害未成年者福利、拒捕與妨礙執行公務等罪。根據當地法令，謝蘭若是罪成，將有可能被判最高6年刑期，或繳交最高美元1萬元（約台幣30萬元）罰款。