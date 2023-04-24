房子才買1年多！6千萬豪宅「瞬間解體」　滑落懸崖畫面曝光

▲女子所買的豪宅解體畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州發生豪宅解體事件，位於懸崖上兩棟價值約美元200萬元（約台幣6,130萬元）豪宅突然崩塌滑落墜崖。誇張事件讓女屋主卡洛(Carole Kamradt)傷心表示，她1年多前才和丈夫買了這棟房子，本以為能當作永遠的家，如今卻眼睜睜看著房子消失。

位於德雷珀市(Draper) Hidden Canyon Estates社區的兩棟房產，22日晚間因為地基不穩突然滑動解體，整棟房子最後徹底崩塌慘成廢墟，震撼畫面在網路上流傳。

由於當局早於去年10月就發現地基問題，已經驅離屋主離開房產，所以事件沒有造成人傷亡，不過女屋主卡洛看到房子崩塌的經過，仍然傷心表示，「我們曾夢想過要在這個家度過美好生活，現在看起來，整件事件根本是一場惡夢」。

卡洛表示，她與丈夫2021年12月購買該房產並且入住，然而搬進去才2個月就出現問題，因為房子地基不穩，導致車庫、門窗周圍牆壁和地下室都出現裂縫，結果住不到1年就被迫遷離。

兩棟房產發生倒塌後，當局已立即派遣工程師、建築官員與公共安全人員前往現場，事發地區附近的兩棟房產也被確定需要撤離，官員表示，目前其他住戶已經接到通知，並且正在撤離中，幸好事件沒有造成傷亡。

▼當局目前已通知附近其他住戶緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）