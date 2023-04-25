好心夫妻收留「流浪漢」過夜！　他竟趁機綁架6歲女兒性侵虐殺

▲約翰遜綁架凱西後，性侵殺害並棄屍山野。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

記者王佩翊／編譯

美國一對好心夫妻收留流浪漢在自家沙發休息一晚，怎知卻是引狼入室，流浪漢隔天將夫妻倆年僅6歲的女兒帶到一座廢棄工廠內性侵虐殺，並棄屍樹林。被告2005年因犯有一級謀殺等罪，被處死刑，歷經十多年的歲月，密蘇里州最高法院終於決定在8月1日將其處決，死刑執行地點則是密蘇里州邦特雷州立監獄。

根據《每日星報》報導，住在密蘇里州路易斯郡的厄尼與安吉夫婦，2002年7月收留了無處可去的約翰遜，讓他睡在自家客廳的沙發上。然而隔天上午7時半，厄尼起床後，便看到穿著睡衣的6歲女兒凱西與流浪漢約翰遜站在客廳。當他洗漱完回到客廳時，卻發現約翰遜與女兒就此消失。

厄尼與妻子安吉隨即向警方通報失蹤，並動員了多名警力與100多名志願者在深山中搜尋凱西的下落，但都沒有結果。當時有目擊者聲稱看到當時27歲的約翰遜抱著一名小女孩，疑似就是凱西。最終有一名志願者在樹林內的一個坑洞內發現被埋在岩石和碎片下的凱西屍體。

警方隨後循線逮捕約翰遜，而約翰遜卻聲稱，凱西死於一場意外，他只是將她埋葬而已，並未殺人。直到他後來才向調查人員坦承，自己綁架凱西，並性侵、殺害她。約翰遜綁架凱西後，將她帶到一座廢棄的工廠內犯案。

約翰遜的辯護律師主張，他患有精神疾病，因此請求法官能以二級謀殺罪名從輕判刑，不過陪審團認定約翰遜犯有一級謀殺、武裝犯罪、綁架以及強姦未遂罪嫌。約翰遜2005年3月7日被因謀殺罪判處死刑，同時被依其他罪名判處無期徒刑。

約翰遜此後一直被關押於死囚牢房，他曾經提出上訴，但在2012年被法院駁回。密蘇里州最高法院目前已決定於8月1日處決約翰遜。