　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長期遭大兒子性侵！人妻突然上吊身亡　夫悲痛揭變態真相

▲桃園市陳姓男子雇用女性外傭幫忙，卻趁機性侵長達1年，女外傭離境前控告陳男平均每週性侵高達4次之多。（圖／達志／示意圖）

▲女子長期遭親生兒子性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度哈里亞納邦發生一起誇張案件，一名男子不但長期性侵自己母親，後來還強迫對方自我了斷生命，母親死亡後，對方再婚的丈夫跑去向警方報案，真相才終於曝光，男子被當局判處無期徒刑。

事件發生在古爾岡市(Gurugram)，警方表示，男子的母親突然於2020年11月16日在家上吊，警方原以為女子只是想不開自行了斷生命，然而她的丈夫卻指控，女子是因為不堪長期遭兒子性侵，最後在脅迫之下才會輕生。

丈夫表示，死者的大兒子有吸毒惡習，時常一言不合就和家人打起來，是家中的問題人物。警方後來將遺體送去驗屍，果然發現生前曾遭到性侵的證據，隨即於2020年11月21日將大兒子逮捕。

本案近來開庭，由於多達18人出庭指控被告惡行，讓法官也忍不住痛批，「身為兒子，被告應該是母親的保護傘，然而他像動物一樣虐待母親，犯下可怕罪行，才會逼迫受害者沒有選擇，只能自行了斷生命」，最後判處被告終身無期徒刑，以及印度盧比2萬元（約台幣7千多元）罰款。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
文彬逝世親妹首發聲！　手寫信曝光粉絲看哭
快訊／新冠要降級了！指揮中心明召開記者會說明
明中南部有大雨！入夜雨彈轟半個台灣
快訊／國防部公布「中共航母山東號」空拍照　距鵝鑾鼻120浬
太扯！三寶女騎士衝平交道「攔停太魯閣」　最重罰9萬+吊照
快訊／嘉義3死慘劇解剖結果曝　一刀割喉奪兒命...父墜樓斷頸
出現4公里「牡蠣海岸」！　保鮮期有限快來撿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

房子才買1年多！6千萬豪宅「瞬間解體」　滑落懸崖畫面曝光

半夜劇痛以為腎結石　18歲女突然「生下女兒」傻眼：生理期正常

外送員不小心「跑錯地址」　被男屋主開車一路追殺狂開多槍

一路狂開48公里　女打開車蓋發現4個月小狗「卡引擎中」嚇壞

睡醒發現腳趾被鬥牛犬狂啃「骨裂爆血」　男卻感謝：牠幫了大忙

臥室突然坍陷出現30m寬天坑　哥目睹「弟弟被吞噬」消失長達10年

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

「福島核廢水」最快7月排入海　隧道工程距出海口僅剩1km

英國這間「動物園的鳥」真的是工讀生　負責驅趕海鷗維護園區

長期遭大兒子性侵！人妻突然上吊身亡　夫悲痛揭變態真相

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

「福島核廢水」最快7月排入海　隧道工程距出海口僅剩1km

英國這間「動物園的鳥」真的是工讀生　負責驅趕海鷗維護園區

長期遭大兒子性侵！人妻突然上吊身亡　夫悲痛揭變態真相

平安撤離蘇丹！德國空軍首架載101人飛機抵柏林　瑞士關閉大使館

他面試5分鐘就被刷掉！原因竟是「無視櫃台接待」　人資曝關鍵

路透：南韓百萬人瘋用App「賺小額現金」

俄軍太平洋艦隊出動反潛驅逐艦　在日本海實施軍演

半夜劇痛以為腎結石　18歲女突然「生下女兒」傻眼：生理期正常

歐洲環保署：空污每年導致1200名未成年「過早死亡」

《牛車來去》最終回累積90萬觀看人次！　演員公認「最想對戲」演員竟是他

李多慧5月1日來台！完整班表公布　要配上「勝利妖精」封號

落選從「0」出發　李超升一軍好開心「在房間小碎步」

癌末「含淚送養24貓」剩一隻找家　媽收滿滿關心感動：謝謝大家

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

開車「誤綁架」鹿寶寶　趕緊送回發現地才發現媽媽等好久了

「福壽100%純芥花油」出包！驗出「反式脂肪」標示不實

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

文秀雅痛失文彬首發聲！　「連哥哥的份努力活下去」承諾：不會再哭了

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

國際熱門新聞

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

美9歲男童出國玩　下飛機30分鐘遭槍擊慘死

閨蜜做的起司蛋糕！她吃完當場昏迷

紐西蘭克馬得群島規模7.3強震　發布海嘯警報

3台人命喪澳洲　25歲死者母淚：無法想像有多痛

肯亞邪教挖出47屍！　洗腦「集體絕食」見耶穌

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

Google母公司大裁員　CEO年薪近70億

男綁架拖走女外送員！AirPods竟救了她

正妹遭霸凌12年！被拖廁所「額頭撞馬桶」

男友打呼太大聲　她錄音PO網成功賺錢

迪士尼樂園「巨大噴火龍」突起火狂燒

思念亡母　男童在媽媽墳前寫作業

更多熱門

相關新聞

為抓他2700萬人斷網　錫克教領袖被捕

為抓他2700萬人斷網　錫克教領袖被捕

印度旁遮普邦（Punjab）警方23日證實，錫克教分裂主義「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）領袖辛格（Amritpal Singh）在逃亡一個多月後已經被捕。此前，當局為了追捕他，不惜全面封鎖旁遮普邦的網路，導致逾2700萬居民無法上網。

國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進

國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進

CIA涉掩蓋多名女職員被性侵　眾院調查中

CIA涉掩蓋多名女職員被性侵　眾院調查中

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

關鍵字：

性侵亂倫母子印度哈里亞納邦Gurugram

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面