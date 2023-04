尪買刮刮樂當禮物　人妻刮出「1千萬最大獎」嚇壞：最棒生日禮

▲男子送彩券給老婆當禮物,結果刮出大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州一名男子因為妻子什麼都不缺,所以決定購買彩券當作生日禮物,沒想到花費美元100元(約台幣3,071元)買的刮刮樂,竟然刮出美元50萬元(約台幣1,535萬元)大獎,被老婆稱讚是收過最棒的禮物。

居住在路易維爾市(Louisville)的中獎男子表示,因為他實在不知道要送老婆什麼生日禮物,所以才想到送彩券給對方,「對於一個什麼都不缺的人,真的很難幫她買禮物,所以我決定花個100元買彩券給她」。

BIG MONEY! A Louisville woman is having a great birthday after her husband bought her a Kentucky Lottery scratch-off and won half a million dollars. https://t.co/JA6gqiWM17