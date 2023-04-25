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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯贏初選開啟世代交替？　吳欣岱諷：只有年輕政見沒新意

▲▼吳欣岱接受媒體聯訪。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／台灣基進提供）

記者江采蓁／綜合報導

打著「世代交替」大旗的國民黨台北市議員徐巧芯贏得黨內台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，表示自己開啟了新的一面。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱25日就透過臉書諷刺，徐巧芯其實除了人比較年輕以外，無論是競選方式，對中論述和政見，幾乎都沒有什麼新意。

吳欣岱表示，徐巧芯贏了黨內初選，自稱開啟了新的一面、世代交替，但其實除了人比較年輕以外，無論是競選方式，對中論述和政見，幾乎都沒有什麼新意。 

吳欣岱提到，一般在強調世代交替的時候不外乎就是關心這幾點，第一就是「資源」，她指出，年輕人資源較少，在選舉時要爭取曝光度的確是現今選制下的無奈。外面的看板、公車廣告和文宣都不便宜，台灣基進過去用努力勤跑、紮實的論述、獨特的政黨定位和創意來吸引堅定支持者、增加曝光，相對徐巧芯，靠著像過去的新黨那樣抹黑攻擊、秀下限和濫訴出征來引人注目，是完全不同的。

吳欣岱也大嘆，其實很遺憾，年輕世代選擇這樣的方式，會讓政治環境走向無意義的羞辱與攻擊、像小學生一樣吵架，而非更高層次的價值觀辯證，對鬧劇沒興趣的年輕人，反而更不會願意關心政治。

吳欣岱再舉例，第二就是「有沒有跳脫保守思考，更新的觀點？」，她直言，自己看了徐巧芯舉辦的政見發表會，說真的沒什麼新的突破，動保法、詐騙集團的處理都是很小的細項，感覺是為了湊滿十大政見而寫的，寫十小政見還差不多，況且徐巧芯在發表會中，一再強調自己是非綠聯盟的最強戰力，卻在初選過關的第一個記者會就搞烏龍爆料，「是吃定受眾只想看你開幹，而不會查證事實嗎？」

吳欣岱強調，要談到世代改革，不處理選制是不可能的，因為現在的選舉就是要花錢。過去幾年無論議員、立委選舉，光是帳目上報的經費就動輒數千萬，比立委四年的薪水還高，還不一定會選上。

「試問在這樣的環境下，如何會有優秀的人才願意投身政治促成改變呢？」，吳欣岱表示，身為年輕的世代，除了單純鬥老人、年齡歧視，更應該倡議的是制度上的改革，「不要讓台灣人的選舉，變成民意與錢的對抗。」

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