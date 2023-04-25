遭指網軍來自柯文哲　徐巧芯：我發文都用「Cherish18」個人帳號

記者陳家祥／台北報導

2024年立委選舉提早開打，面對民進黨議員許淑華質疑動員網軍、網軍來自民眾黨主席柯文哲等，國民黨議員徐巧芯反擊，她在PTT所有發文都是「Cherish18」這個個人的帳號，「只有我個人的帳號，沒有所謂網軍」；她還酸，需要找網軍的是誰？當然是民進黨的派系才會去找網軍，平常不經營社群、跟網友沒有互動，需要的時候找不到人來幫忙，最後只能步上找網軍一途。

▲徐巧芯與許淑華出席北市議會教育委員會。（圖／記者陳家祥攝）



準備參選台北市第7選區立委的民進黨議員許淑華、國民黨議員徐巧芯近來已開始隔空大打口水仗，25日更出席台北市議會教育文化委員會，2人一前一後受訪，隨後遙坐會議桌2旁完全零互動。

徐巧芯說，我從來沒有跟所謂的柯文哲的網軍有任何連結，柯文哲有沒有網軍我都不知道，所以柯文哲有沒有網軍我覺得許淑華議員直接去指控他，柯文哲這邊可能也會有一些反應吧。

「所以我的網友本來就是我的支持者。」徐巧芯說，大家都知道她每周一、三、六都有做直播，同時上線人數在她初選通過那天來到5600人，許淑華相簿記者會點閱次數超過7萬，「這些人難道是網軍嗎？」

徐巧芯說，她平常就有在經營社群、就有在做直播，本來就會累積很多支持者跟粉絲，「我完全不需要去找網軍」，需要找網軍的是誰？當然是民進黨的派系才會去找網軍。

徐巧芯酸，自己不會經營社群、跟網友沒有互動，你們需要的時候找不到人來幫忙說話、發聲，因為完全沒有證據可以提出，人家要怎麼幫你講話？最後只能步上找網軍一途。

徐巧芯強調，她不做網軍這種事情，她在PTT所有發文都是「Cherish18」個人的帳號，「只有我個人的帳號，沒有所謂網軍，她如果要指控我有網軍，最起碼要向我拿出許淑華相簿裡面，有照片有圖有真相來做指控」，她的指控是完全憑她一張嘴，她那張嘴還曾經在影片裡面初選圈起來造假，信任度應該可以說是非常低。