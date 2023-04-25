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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反擊徐巧芯　許淑華反指簽到未出席：徐議員妳人在哪裡？

記者陳家祥／台北報導

2024年立委選舉提早開打，民進黨議員許淑華、國民黨議員徐巧芯都因將代表各自政黨參選北市第7選區立委，近來雙方隔空互嗆薪水小偷，打得激烈。對此，許淑華25日出席議會教育文化委員會前拿出手板，反指徐簽到卻未出席大會，「想問一下徐議員，當時妳人在哪裡？」；她強調，不要因為一個議員講了混淆視聽的事情，影響到整個台北市議員所有的專業形象、能力，還是回歸到選民服務，才是應該要做的事情。

▲▼徐巧芯與許淑華出席教委會。（圖／記者陳家祥攝）

▲徐巧芯與許淑華出席北市議會教育文化委員會。（圖／記者陳家祥攝）

許淑華、徐巧芯25日同時出席台北市議會教育文化委員會，2人一前一後接受媒體受訪，隨後便遙坐委員會會議桌2旁零互動。

▲▼徐巧芯與許淑華出席教委會。（圖／記者陳家祥攝）

許淑華受訪表示，針對徐巧芯對於議會的指控，很多議員其實都很不舒服，「我平常真的很忙，實在沒有時間看別人在幹嘛，我只在意我自己有沒有好好認真的為民眾把每件事情處理好」，所以第一個時間不管發生任何事，都是第一時間到現場去協助民眾。

針對徐巧芯的指控，許淑華澄清，2020年12月29日、30日2天的預算審查，14點23分的時候針對觀傳局長質詢有關台北燈會為何花了這麼多錢但結果效益不彰，「所以她說我沒有在質詢我也很納悶，究竟是她沒有看到還是怎樣？」

另外，許淑華也說，徐巧芯一直指控她簽到但人不在現場，「我想反問一下徐議員，我不知道她在2020的4月13日下午大會的時候，明明有簽到，面板的燈光就是有簽到，明明她有簽到、簽到簿上也有簽到，可是那天一整天開會的時間完全沒有看到徐議員」。

「我也想問一下徐議員，當時妳人在哪裡？可不可以說一下？為何妳簽到但是人不在？」許淑華重申，不要因為一個議員講了很多混淆視聽的事情，影響到整個台北市議員所有的專業形象、能力，還是回歸到選民服務，才是應該要做的事情，也是議員應該要盡得責任。

至於徐巧芯稱還有2個案子，許淑華說，徐巧芯花時間告她不如花時間弄選民服務，「我尊重她，因為提告是人民的權利，她要告我就只好就是看她告甚麼吧，我們再到法院講吧，我還是會花時間把選民服務做好」。

許淑華強調，自己真的很認真在做很多服務，我在這16年，已經7萬多筆的服務案件也不是空穴來風，每次選每次上也不是炒炒新聞就是會上，「我不是很想要打知名度，我只是想把民眾託付我的事情，好好做好做滿，讓民眾知道我是認真為他們做事的人」。

▲▼台北市議員許淑華受訪。（圖／記者陳家祥攝）

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