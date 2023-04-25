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原住民語言單詞競賽南投初賽　民和國中、力行國小拔頭籌

▲第8屆原住民語言單詞競賽，南投縣初賽日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲第8屆原住民語言單詞競賽，南投縣初賽日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第8屆原住民族語言單詞競賽的南投縣初賽， 23日在南開科技大學登場，全縣各國中小學22支隊伍參賽，分為9個語言別，包括國中組4隊、國小組18隊，參賽人數共計211人次，最後由民和國中和力行國小分別獲得國中小組冠軍和獎金2萬元。

縣長許淑華與縣府原民局長史強、南開科大副校長梁瑛心當天都到場，為參賽學生加油打氣，許淑華於開幕式頒發聘書給20位裁判委員及8名主審委員，同時頒贈感謝地主南開科大，比賽在各隊小朋友分別以自己族語大喊加油後正式開始。

▲第8屆原住民語言單詞競賽，南投縣初賽日前登場。（圖／南投縣政府提供）

比賽透過族語說答方式進行，參賽者在遊戲競賽中「認識」及「熟背」族語單詞，當熟背的族語單詞累積到一定量後，自然而然強化族語聽、說、讀、寫的能力，提升學生對原住民族語的熟悉感，藉以引發對族語的興趣。

許淑華指出，原住民族最基本的文化傳承就是原住民族語言，但許多部落家長常外出工作，孩子減少學習的機會、缺乏養成環境；縣府近年透過保姆從小教導族語協助傳承，原住民族委員會也每年舉辦單詞競賽，希望讓小朋友更熟悉自己的族語並實際應用，期待在初賽脫穎而出的同學，之後在全國競賽中有更好的表現，成為族人的驕傲。

比賽結果獲獎學校如下：

一、國中組：（一）冠軍：民和國中- tamasaza huh hu hu（巒群布農語），獎盃乙座、獎金2萬元；（二）亞軍：民和國中-民和tisvaqa（卡群布農語），獎盃乙座、獎金1萬5000元；（三）季軍：信義國中- Ithu（郡群布農語），獎盃乙座、獎金1萬元；（四）殿軍：同富國中- Lis ka ta ma（郡群布農語），獎盃乙座、獎金5000元。

二、國小組：（一）冠軍：力行國小-馬烈得第一了吧（賽考利克泰雅語），獎盃乙座、獎金2萬元；（二）亞軍：萬豐國小-Bunun夢想家（卓群布農語），獎盃乙座、獎金1萬5000元；（三）季軍：久美國小-補藤（huqtung）（卓群布農語），獎盃乙座、獎金1萬元；（四）殿軍：潭南國小-Laidazuan隊（卡群布農語），獎盃乙座、獎金5000元。

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