北市力行國小學童吃餿水案　出包廠商再罰「停餐2周」

▲北市力行國小因營養午餐業者疏失，害兩名學童喝下餿水湯。（圖／翻攝自Facebook／力行國小）

記者楊惠琪／台北報導

台北市力行國小去年12月19日傳出營養午餐廠商作業疏失，導致一年級有2名學童喝下餿水湯，引發全國關注，校方對負責供餐的上將食品公司開罰2.6萬、停止供餐2周。力行國小今（3日）再度召開午餐群組會議，決議延長暫停供餐至1月19日至本學期結束。

力行國小於上月19日因營養午餐業者疏失，廚房新手不熟悉配送程序，剛好上周五有班級漏收廚餘湯品，配送人員又誤拿送到一年級某班，導致有2名學童喝下餿水湯，離譜情事，引發全國熱議，案發後僅開罰2.6萬元、停止供餐2周，引起家長不滿，校方承諾啟動午餐滿意度調查。

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因力行國小是營養午餐的中心學校，負責供餐的上將食品公司，同時供應鄰近永建國小、實踐國小、明道國小共4所學校的營養午餐。

力行國小校長黃國庭表示，今天4校營養午餐群組會議決議，上將食品公司延長停止供餐至1月19日，也就是停餐到這學期結束，停餐期間仍由協力廠商宏遠國際餐飲股份有限公司繼續供餐。

黃國庭說，近日也將發放午餐滿意度調查紙本問卷，調查家長及孩子用餐滿意度，各校於1月16日前完成統計，將在1月18日再度召開午餐群組會議，針對調查結果進行討論，作為日後營養午餐品質改進的參考。