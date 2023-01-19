害學童吃餿水「業者恢復供餐」　力行國小家長批「只好自己帶便當」

▲北市力行國小因營養午餐業者疏失，害兩名學童喝下餿水湯，引發全國譁然。（圖／翻攝自Facebook／力行國小）

記者楊惠琪／台北報導

台北市力行國小去年12月19日傳出營養午餐廠商作業疏失，導致一年級有2名學童喝下餿水湯，引發全國關注，經過校方召開兩次群組會議後，負責供餐的上將食品有限公司，將在寒假過後恢復供餐。案發班級家長、華山文創品牌長劉冠吟批評，哪有人吃到餿水，還發問卷調查要不要繼續吃？只好開學後讓孩子自己帶便當。

力行國小於上月19日因營養午餐配送人員疏失，將3天前漏收的廚餘湯品，又誤送到一年級某班，導致有2名學童喝下餿水湯，離譜情事，引發全國熱議，案發後僅開罰2.6萬元、停止供餐4周，校方也啟動營養午餐業者的滿意度調查。

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因力行國小是營養午餐的中心學校，負責供餐的上將食品，同時供應鄰近永建國小、實踐國小、明道國小共4所學校的營養午餐。

針對違規廠商的複查結果，力行國小今（19日）發放給全校家長一封通知單，通知單指出，昨天（18日）四校午餐群組召開會議，檢視業者提交的午餐製程配送與餐具回收標準作業流程，以及員工教育訓練計畫與執行，並參酌四校午餐滿意度調查結果，決定開學2月13日起恢復上將食品有限公司供餐力行國小等四校。





▲力行國小今天發給家長通知單，說明開學後營養午餐供餐情形。（圖／家長提供）

據四校滿意度調查，共發出2744份、回收2549份，有效問卷2529份，回收率92.16%，對上將食品有限公司的整體滿意度「滿意」43.8%、「可接受」47.2%、「不滿意」9%。

劉冠吟今天收到通知單，表示不可置信，批評學校從事發至今根本沒有要好好處理問題廠商，問卷設計也一字未提業者出包事件，只是很制式、例行性的調查，問卷設計大有問題，已經準備開學後幫女兒帶便當，也會循管道向北市教育局申訴。

劉冠吟說，連知名導演盧建彰也曾在她臉書留言指出，如果公司替員工訂午餐，結果員工吃到餿水，大家會發問卷問我們明天還要訂嗎？會覺得討論這件事會影響我們公司的商譽嗎？如果不會，為什麼用這方式對付孩子？孩子比較不需要人權嗎？表示無法理解，也感到極度不安。

力行國小校方表示，除了業者已提出完整的改善計畫外，學校也會加強相關措施，包括建立餐桶回收記錄、請班級老師協助確認供應餐點與菜單是否相符、午餐督導人員加強巡檢，並要求廚房新進人員必須接受一定時數的教育訓練等。