嗆聲「11顆炸彈」轟爛車站和列車　喊話釋放黑幫成員藏鏡人曝光

記者邱中岳／台北報導

台鐵在24日上午接獲報案，在台鐵基隆站安裝8枚遙控炸彈，下午又繼續恐嚇在列車上放置3顆炸彈，要地檢署在2小時內釋放弘仁會成員，鐵路警察局對此不敢大意，派人到台鐵基隆站維安戒備，事後也發現，送出恐嚇留言的人，正是多次嗆炸鐵路的中國大陸籍學生張海川，化名「唐澤貴洋」。

警方調查，台鐵在24日上午接獲留言，內容寫道在台鐵基隆站安裝8顆炸彈，將在當天下午3時許引爆，台鐵接獲報案後立刻前往現場檢查，並且通報防護團以及鐵路警察局勤指中心，要求各單位提高警覺加強巡檢作業。

▲他一天嗆放11顆炸彈攻擊火車站，還要檢方釋放黑幫成員，警員加強火車站盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

沒想到在下午，又接獲報案，台鐵諮詢系統又接到信件，內容寫道在台鐵高雄北上的列車裝上3顆炸彈，地檢署釋放弘仁會成員，並且將所有毒品歸還，否則將會引爆，接連2起恐嚇狀況，鐵路警察局也持續追查幕後寄送信件的藏鏡人。

警方事後查出，幕後藏鏡人就是多次恐嚇台鐵、嗆炸總統府的中國大陸籍交換生張海川，多次化名「唐澤貴洋」，利用台鐵諮詢系統釋放恐嚇訊息，原本張來台就讀台中某知名大學，但是早在2023年1月份以前就出境回國。

▲張姓陸生來台涉及多起恐嚇事件，離台後傳喚不到成通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

張海川從2021年9月開始，就在雙鐵、北、中、南捷運以唐澤貴洋名義恐嚇放炸彈，還包括總統府、行政院以及監察院等公務機關，據悉，張海川累積至今涉及150件恐嚇案，已經遭到地檢署發布通緝，如來台將會立刻遭警方逮捕。

起底張海川背景，他過去曾來台就讀中部某知名大學，有資訊工程專長，而當時他為了追求同鄉學妹不成，竟化身恐怖追求者，多次恐嚇對方，還盜用信箱等冒名寄信恐嚇校方，揚言要在校內放置炸彈。

除此之外，張海川還在日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡後，又寄出恐嚇信，內文揚言槍殺行政院長蘇貞昌、日本首相岸田文雄，還要向日本皇居等3處投擲炸彈，行徑相當囂張。