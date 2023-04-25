　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嗆聲「11顆炸彈」轟爛車站和列車　喊話釋放黑幫成員藏鏡人曝光

記者邱中岳／台北報導

台鐵在24日上午接獲報案，在台鐵基隆站安裝8枚遙控炸彈，下午又繼續恐嚇在列車上放置3顆炸彈，要地檢署在2小時內釋放弘仁會成員，鐵路警察局對此不敢大意，派人到台鐵基隆站維安戒備，事後也發現，送出恐嚇留言的人，正是多次嗆炸鐵路的中國大陸籍學生張海川，化名「唐澤貴洋」。

警方調查，台鐵在24日上午接獲留言，內容寫道在台鐵基隆站安裝8顆炸彈，將在當天下午3時許引爆，台鐵接獲報案後立刻前往現場檢查，並且通報防護團以及鐵路警察局勤指中心，要求各單位提高警覺加強巡檢作業。

▲▼他一天嗆放11顆炸彈攻擊火車站，他還要求釋放黑幫成員，警員加強火車站盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他一天嗆放11顆炸彈攻擊火車站，還要檢方釋放黑幫成員，警員加強火車站盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

沒想到在下午，又接獲報案，台鐵諮詢系統又接到信件，內容寫道在台鐵高雄北上的列車裝上3顆炸彈，地檢署釋放弘仁會成員，並且將所有毒品歸還，否則將會引爆，接連2起恐嚇狀況，鐵路警察局也持續追查幕後寄送信件的藏鏡人。

警方事後查出，幕後藏鏡人就是多次恐嚇台鐵、嗆炸總統府的中國大陸籍交換生張海川，多次化名「唐澤貴洋」，利用台鐵諮詢系統釋放恐嚇訊息，原本張來台就讀台中某知名大學，但是早在2023年1月份以前就出境回國。

▲▼他一天嗆放11顆炸彈攻擊火車站，他還要求釋放黑幫成員，警員加強火車站盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張姓陸生來台涉及多起恐嚇事件，離台後傳喚不到成通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

張海川從2021年9月開始，就在雙鐵、北、中、南捷運以唐澤貴洋名義恐嚇放炸彈，還包括總統府、行政院以及監察院等公務機關，據悉，張海川累積至今涉及150件恐嚇案，已經遭到地檢署發布通緝，如來台將會立刻遭警方逮捕。

起底張海川背景，他過去曾來台就讀中部某知名大學，有資訊工程專長，而當時他為了追求同鄉學妹不成，竟化身恐怖追求者，多次恐嚇對方，還盜用信箱等冒名寄信恐嚇校方，揚言要在校內放置炸彈。

除此之外，張海川還在日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡後，又寄出恐嚇信，內文揚言槍殺行政院長蘇貞昌、日本首相岸田文雄，還要向日本皇居等3處投擲炸彈，行徑相當囂張。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／5人宣告不治！　還有5人搶救中
警消包圍麥當勞！　士兵遭「捲式擔架綁住」頂樓運下
知名乳清蛋白「MYPROTEIN」出事了！　1380公斤遭攔
快訊／女豬仔遭囚禁性侵　皮鞭抽打錄影傳群組
快訊／狂轟56分！　第8種子「下克上」搶先聽牌
快訊／無生命跡象增至10人！　送6醫院搶救中
快訊／聯華大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光
快訊／澎湖失聯士兵找到了！　躲在麥當勞
快訊／高雄大街喋血！　2男鐵棍狠K里長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

嗆聲「11顆炸彈」轟爛車站和列車　喊話釋放黑幫成員藏鏡人曝光

快訊／「姆巴佩」、「威爾史密斯」民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

魚訊找2少女毒趴害2死竟棄屍　金毛男涉8罪...羈押禁見理由曝

快訊／聯華食品大火「無生命跡象增至10人」！　分送6醫院搶救中　

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

人夫留摩鐵刮鬍刀掰「是無感情的外遇」　正宮直接放生他

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

嗆聲「11顆炸彈」轟爛車站和列車　喊話釋放黑幫成員藏鏡人曝光

快訊／「姆巴佩」、「威爾史密斯」民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

魚訊找2少女毒趴害2死竟棄屍　金毛男涉8罪...羈押禁見理由曝

快訊／聯華食品大火「無生命跡象增至10人」！　分送6醫院搶救中　

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

人夫留摩鐵刮鬍刀掰「是無感情的外遇」　正宮直接放生他

台灣「最省油汽車TOP10」公布！Honda FIT奪冠　TOYOTA成最大贏家

國際政要掀「哈台風」　賴士葆憂：代價可能是烏克蘭第二

把熟睡哥哥割喉「斬斷生殖器」　男手持染血刀步行1公里被捕

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

楊繡惠認了從未被製作人「這樣對待」　網嘆：換節目是正確的

聯華食大火　公司曝初步原因「機台意外」

牛魔王跑車台南撞樹殞落「正是玩命關頭同款」！30年經典熱度不減

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

門口還掛滿近200個燈籠　藏壽司2000坪全球最大旗艦店外觀曝光

【廣編】消極主義掰掰！「壯世代」快樂生活　3要訣遠離負面情緒

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

三寶婦衝平交道「攔停太魯閣號」！鐵警要罰

聯華食品大火15人躲冷凍庫！　無呼吸心跳「增至9人」

澎湖失聯士兵找到了　母：人平安就好

即／聯華食品大火「命危增至10人」！　分送6醫院搶救中　

即／彰化聯華食品廠清晨火警！　6人送醫「1人失聯」

快訊／台南「學生出租套房」起火　救出12人

彰化聯華廠熱顯像畫面「管線一片紅」

更多熱門

相關新聞

海地幫派被私刑 　逾10人曝屍街頭

海地幫派被私刑 　逾10人曝屍街頭

海地警方24日表示，首都太子港（Port-au-Prince）至少10名疑似幫派份子被居民私刑並焚屍。《路透社》及社群媒體流傳影像顯示，多具遺體堆疊路邊，上面還有燃燒輪胎等物體，居民圍繞死者憤怒叫喊，其中一人手持鈍器持續毆打遺體。

基隆車站恐嚇放炸彈！檢警研判兇手又是他

基隆車站恐嚇放炸彈！檢警研判兇手又是他

即／恐嚇信又來！台鐵獲報「列車有3炸彈」

即／恐嚇信又來！台鐵獲報「列車有3炸彈」

搭火車被安排「3男1女」　妹子崩潰

搭火車被安排「3男1女」　妹子崩潰

火車上燒檀香煙供？警：最高可罰5萬元

火車上燒檀香煙供？警：最高可罰5萬元

關鍵字：

火車黑幫藏鏡人炸彈

讀者迴響

熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

午後變天！　今晚雨區擴大

男因大麻被判死　富豪急喊留人

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面