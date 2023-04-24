　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

搭火車被安排「3男1女」　妹子崩潰

（示意圖／pixabay）

▲火車示意圖。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

圖文／CTWANT

大陸一名女子近日發文吐槽夜間坐火車時被分配到3男1女的軟臥包廂，認為同一個包廂異性過多很尷尬。帖子一出，立刻引發網友熱議，有人認為畢竟是密閉空間，至少應該給乘客自主選擇的權利；另一派人則認為，每個差異化需求都滿足的話，容易造成資源浪費，按性別分配車廂在操作上也很難實現。

《封面新聞》報導，該女子發帖講述了自己夜間坐火車被分配到3男1女軟臥包廂的經歷，她作為唯一的女性，和三名男性同處密閉的空間中感覺不安，經協調後與他人更換位子。不過，她還是建議中國鐵路修改分配算法，避免三男一女或三女一男的包廂出現。

不少網友，特別是女性網友表示，自己有過類似的經歷，認為「三男一女，門一關很尷尬」、「都是白天還好，一晚上確實會不自在」；也有人認為，將乘客按照性別分開很難實現，「火車是公共交通工具，中途有許多乘客上下，男女分開不太現實」、「按性別分基本不可能，坐車的人太多了」。

對此，中國鐵路回應，乘客購票時暫時沒辦法選擇同包廂人的性別，只有上車後才能確認，如果遇到三男一女的情況，只能求助乘務人員的幫助，或者自己協調換座，「乘務人員也沒有這個義務幫助換座，只能起到協助作用。如果需要和其他人換位置，需要考慮別人和自己的上下車情況，只能調換別人車票區間內使用時間，如果遇到上下鋪調換，也需徵得他人同意，商量增補車票差價等問題。」

延伸閱讀
公司大裁員「高層年薪卻高得嚇人」　Google母公司CEO年薪逼近70億
3生肖橫財滾滾來！「做1事」口袋聚厚財　事業愛情雙豐收
張文綺報喜訊「終於可以曝光」　被抓包1失誤崩潰：去了了…本人吐心聲

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
2波鋒面！　連假變天時間曝
名醫嗆鄰「我以前在七逃」　整條街的車都被開單也太巧
台灣TOYOTA有望推「全新入門休旅」！售價比Corolla
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵5公里
新店摩鐵2少女「身體慘白」雙亡　高大成曝屍斑顏色最關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搭火車被安排「3男1女」　妹子崩潰

保時捷拆車牌違停消防通道　慘遭「1人1包垃圾制裁」

總裁王令麟體驗「中國V谷」AI科技　東森打造世界華人網路直播學院

文心一言「3秒」寫東森集團藏頭詩　百度歡迎王令麟帶台生交流AI科技

上海台商心連心　高球場上一家親

金庸圖書館差點被拆　網友連署成功留下

中國人口負成長　生育成本負擔大減動機

陸商務部：中國有意願、有能力加入CPTPP

陸商務部：第一季外貿「開門穩」　但形勢依然複雜嚴峻

陸二手車商直播砸MINI　車主嚇到想貼「我愛中國」不敢出門

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

把23元食物變670萬！　完美呈現擺盤的重要性

黃偉晉揪全場一起喊「好累」　主持人問很忙？他暖心解圍XD

搭火車被安排「3男1女」　妹子崩潰

保時捷拆車牌違停消防通道　慘遭「1人1包垃圾制裁」

總裁王令麟體驗「中國V谷」AI科技　東森打造世界華人網路直播學院

文心一言「3秒」寫東森集團藏頭詩　百度歡迎王令麟帶台生交流AI科技

上海台商心連心　高球場上一家親

金庸圖書館差點被拆　網友連署成功留下

中國人口負成長　生育成本負擔大減動機

陸商務部：中國有意願、有能力加入CPTPP

陸商務部：第一季外貿「開門穩」　但形勢依然複雜嚴峻

陸二手車商直播砸MINI　車主嚇到想貼「我愛中國」不敢出門

日本參眾議院5席補選　自民黨拿下4席

2波鋒面！　連假變天時間曝

《驅魔麵館2》確定製作！5獵鬼者全回歸　「金赫拉等3大勢演員加入」

醫認證「咖啡8好處」！　3種人小心喝

蘇丹激戰逾420死逾3700傷　各國陸海空急撤人員一次看

AKIRA師兄一氧化碳中毒！「頭痛言語困難」停工…親吐低潮：治不好怎麼辦

「許淑華相簿」有續集！徐巧芯手上還握2案　等對手正式被提名就告發

「HONDA全新休旅」人氣超越CR-V！訂單破3萬張　候車要等1年

法國參議院友台小組主席今率團訪台　晉見總統蔡英文

14年前虐童命案　夜夜託夢哭「媽！我好冷」

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

大陸熱門新聞

保時捷拆車牌違停　遭丟垃圾制裁

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

為讓3歲兒安全上學　爸花2667萬蓋幼稚園收費曝

MINI捲辱華風波　陸企業下令開BMW員工換車

結婚23年！人妻驚覺「有2個老公」　竟是親姊害的

上海台商心連心　高球場上一家親

總裁王令麟體驗百度「文心一言」

總裁王令麟體驗「中國V谷」AI科技

搭火車被安排「3男1女」　妹子崩潰

辦婚禮新郎新娘沒到場！父母致詞20秒溜下台

全村被迫姓「鴨」　不改搭不了火車、飛機

正妹業務喊「試車送口交」　肉體換業績

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

浙大學霸考上公務員　被舉報辱華丟飯碗

更多熱門

相關新聞

Google母公司大裁員　CEO年薪近70億

Google母公司大裁員　CEO年薪近70億

Google母公司Alphabet為了精簡人事成本，近期進行大規模裁員，人數逼超萬人。但與此同時卻傳出，Alphabet首席執行長佩吉（Sundar Pichai）2022年的總薪酬卻高達2.26億美元（約台幣69億元），是一般員工薪資中位數的800倍。

誤會大了！男星沒「麵粉混現金」助真弱勢

誤會大了！男星沒「麵粉混現金」助真弱勢

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

火車上燒檀香煙供？警：最高可罰5萬元

火車上燒檀香煙供？警：最高可罰5萬元

美麗華霸主！大直8年3家商場關門　他分析原因

美麗華霸主！大直8年3家商場關門　他分析原因

關鍵字：

周刊王火車

讀者迴響

熱門新聞

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

即／西門町國賓影城旁暗夜火警　

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

救護車翻落田間！癌末男送醫不治

蟒蛇抓蛇獴！整家族出動「吞噬外敵」

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

張育成打出雙安！　大聯盟生涯第2次盜壘成功

美食街老闆推倒員工！竟是子對母動粗

井上雄彥提「CHINA」　陸網怒：故意的

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

更多

最夯影音

更多
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面