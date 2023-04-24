搭火車被安排「3男1女」　妹子崩潰

▲火車示意圖。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

圖文／CTWANT

大陸一名女子近日發文吐槽夜間坐火車時被分配到3男1女的軟臥包廂，認為同一個包廂異性過多很尷尬。帖子一出，立刻引發網友熱議，有人認為畢竟是密閉空間，至少應該給乘客自主選擇的權利；另一派人則認為，每個差異化需求都滿足的話，容易造成資源浪費，按性別分配車廂在操作上也很難實現。

《封面新聞》報導，該女子發帖講述了自己夜間坐火車被分配到3男1女軟臥包廂的經歷，她作為唯一的女性，和三名男性同處密閉的空間中感覺不安，經協調後與他人更換位子。不過，她還是建議中國鐵路修改分配算法，避免三男一女或三女一男的包廂出現。

不少網友，特別是女性網友表示，自己有過類似的經歷，認為「三男一女，門一關很尷尬」、「都是白天還好，一晚上確實會不自在」；也有人認為，將乘客按照性別分開很難實現，「火車是公共交通工具，中途有許多乘客上下，男女分開不太現實」、「按性別分基本不可能，坐車的人太多了」。

對此，中國鐵路回應，乘客購票時暫時沒辦法選擇同包廂人的性別，只有上車後才能確認，如果遇到三男一女的情況，只能求助乘務人員的幫助，或者自己協調換座，「乘務人員也沒有這個義務幫助換座，只能起到協助作用。如果需要和其他人換位置，需要考慮別人和自己的上下車情況，只能調換別人車票區間內使用時間，如果遇到上下鋪調換，也需徵得他人同意，商量增補車票差價等問題。」

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