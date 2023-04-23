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社會 社會焦點 保障人權

離譜！火車上燒檀香煙供？　鐵路警：最高可罰5萬元

▲▼火車上燒檀香 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲有男子在火車上疑似燒檀香煙供遭民眾拍下。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者陳宏瑞／高雄報導

有網友在網路上PO出一段影片，一輛從高雄新左營站開往台東的台鐵莒光號列車上，竟然有民眾點燃檀香，疑似進行煙供？對此，鐵路警察局高雄分局表示，在台鐵車廂內燃燒檀香或點祭拜之香，已違反鐵路法或刑罰，至少可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，將進一步調查釐清。

網友在網路社群平台「社會事新聞影音」PO出一段影片，一名旅客22日搭乘台鐵707車次莒光號、新左營至台東車次，前方座位竟然冒出陣陣白煙，仔細一看，一名男乘客竟疑似在點燃檀香，進行煙供，讓拍攝影片的網友當場傻眼。

不過，由於網友PO出的影片並沒有後續內容，因此無法得知該名男子點燃檀香的時間有多少，有無其他民眾勸誡等情況。

對此，鐵路警察局高雄分局表示，有關於臺鐵車廂內燃燒檀香或點祭拜之香，點火（持打火機或其他相類易燃物品）可能涉違鐵路法第68之1條，所產生之煙霧妨害其他旅客權益亦違反鐵路運送規則第4條規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

此外，旅客行為如經列車長勸導不聽，列車長將拒絕運送並解除運送契約，如造成危害可以依刑法第173條公共危險移送，在於車廂內抽煙則可以菸害防制法處罰。

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